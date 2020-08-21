Инвестиции

19:48 21.08.2020

Президент поручил Криклию и Арахамии проработать вопрос оснащения Николаевского аэропорта необходимым оборудованием

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Президент поручил Криклию и Арахамии проработать вопрос оснащения Николаевского аэропорта необходимым оборудованием

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаевскую область дал задание министру инфраструктуры Владиславу Криклию и народному депутату Давиду Арахамии срочно проработать вопрос оснащения аэропорта необходимым оборудованием для полноценного функционирования.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент в пятницу осмотрел Николаевский международный аэропорт. Так, руководитель аэропорта Федор Барна показал изменения аэродрома, которые были осуществлены с последнего визита Зеленского.

Отмечается, что была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы и инженерных сетей, ремонтируются здания и сооружения аэропорта, также восстанавливается работа производственных служб аэропорта, обновляется специальная техника.

"Мы хотим создать нормальные условия, сделать комфортный аэровокзал. Со времени вылета из Киева люди через полчаса фактически уже будут на море", - сказал Барна.

Также запланирована реконструкция и техническое переоснащение радиотехнических средств, системы светосигнального оборудования и капитальный ремонт аэровокзального комплекса.

"Николаев будет иметь комфортный и современный аэропорт, увеличение пассажиропотока и грузоперевозок, улучшение сервисов для туристов и пассажиров, что будет способствовать росту инвестиционной привлекательности края. Уверен, такое развитие даст новые рабочие места и увеличение поступлений в бюджет", - резюмировал глава государства.

Также в аэропорту была проведено срочное совещание по расширению перечня международных маршрутов, что будет сделано в ближайшее время.

"Стратегия развития региональных аэропортов для нас приоритетная", - отметил Криклий.

Теги: #зеленский #николаев #аэропорт
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