Инвестиции

20:05 04.08.2020

Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр" у Пинчука

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Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр" у Пинчука

Бизнесмен Александр Ярославский 3 августа приобрел 100% уставного капитала (3,59 млрд акций) банка "Кредит Днепр" (Киев), говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник.

Согласно информации, бизнесмен направил письмо о намерении приобрести 100% акций в банк 29 апреля 2020 года.

Как сообщалось, 30 июля 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) согласовал прямое приобретение Ярославским 100% акций банка "Кредит Днепр". Центробанк уточнял, что бизнесмен обязуется предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Его единственным акционером на начало года являлась компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", которая опосредованно принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку, активы которого объединены в группе EastOne.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов (12,754 млрд грн) банк занимал 19-е место среди 75 действующих.

Ярославский является владельцем группы DCH. Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ "Караван Megastorе" в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК "Воздвиженка), финансы (страховая компания "ИНГО"), промышленность (ХТЗ, рудник "Сухая Балка", Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт "Харьков"), спорт (регбийный клуб "Олимп").

В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Днепр", а также о готовности участвовать в приватизации ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) и "Харьковоблэнерго", а в августе 2020 года – о договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited, совместно развивать украинское авиастроение и, в частности, запорожское ПАО "Мотор Cич".

Теги: #кредит_днепр #ярославский
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