Инвестиции

19:07 03.08.2020

"Энергоатом" при переходной модели ПСО ожидает роста среднемесячных поступлений от продажи э/э на уровне 0,75 млрд грн

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"Энергоатом" при переходной модели ПСО ожидает роста среднемесячных поступлений от продажи э/э на уровне 0,75 млрд грн

НАЭК "Энергоатом" рассчитывает на внедрение переходной модели публичных спецобязательств (ПСО), предусматривающей продажу электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в объемах фактического потребления населения и право генкомпании продавать на рынке двусторонних договоров 40% производимого ней ресурса,

"Если Кабмин поддержит это предложение, "Энергоатом" получит свободный и конкурентный доступ на рынок двусторонних договоров – на равных условиях с другими участниками. Кроме того, в компанию начнут поступать оборотные средства", – написал врио президента НАЭК Петр Котин в блоге для Energy Club в понедельник.

По его словам, если в рамках действующей модели ПСО в августе 2020 года поступления "Энергоатома" за фактически отпущенную продукцию будут составлять только 2,75 млрд грн, что не покрывает основных операционных и производственных затрат компании, то при новой переходной модели ПСО среднемесячные поступления компании составят приблизительно 3,5 млрд грн.

При этом Котин уточнил, что при новой модели ПСО ее финансово-хозяйственная деятельность будет сбалансированной, а за счет, в частности, сокращения затрат на топливную программу, обеспечит годовую прибыль на уровне 800 млн грн.

Глава НАЭК напомнил, что в настоящее время 80% произведенной электроэнергии продается по себестоимости "ГарПоку", который, как он считает, "не способен ее продать и вовремя за нее рассчитаться".

"В результате мы уже получили задолженность 8,7 млрд грн, которая имеет устойчивую тенденцию к росту – приблизительно на полтора-два миллиарда гривень ежемесячно, из которых свыше 3 млрд – на протяжении июня-июля", – разъяснил Котин.

Кроме того, он отметил, что на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке, где "Энергоатом" обязан продавать 15% ресурса, на него нет должного спроса, в результате чего приблизительно 35% предложения попадает на балансирующий рынок.

В итоге, по словам Котина, для стабилизации рынка вслед за внедрением новой модели ПСО, "Энергоатом" отстаивает, в частности, уменьшение доли продаваемого им ресурса на РСВ и ВСР с 15% до 5%, предоставление "ГарПоку" права продавать "зеленую" электроэнергию по двусторонним договорам, а также право госпредприятиям заключать прямые договора экспорта вне аукционных процедур, увеличение доли АЭС в структуре производства электроэнергии, минимум, на 1000 МВт-ч., обеспечение равных условий реализации э/э по двусторонним договорам, обязав всех ее производителей продавать ресурс через аукционы.

Как сообщалось, Министерство энергетики передало на согласование заинтересованных органов проект постановления о внедрении переходной модели ПСО на рынке электроэнергии перед переходом на финансовое ПСО, которым, в частности, предусмотрена продажа НАЭК "Энергоатом" на рынке двусторонних договоров до 40% произведенной им электроэнергии.

Как пояснили в Минэнерго, такая переходная модель ПСО даст возможность снизить профицит на рынке "на сутки вперед" и улучшить финансовое состояние "Энергоатома".

Ранее заместитель министра энергетики Юрий Бойко объяснял, что министерство завершает разработку изменений в механизм возложения специальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией, предусматривающих, в частности, продажу ресурса НАЭК "Энергоатом" ГП "Гарантированный покупатель" по 1 коп./кВт-ч.сз

Теги: #энергетика #энергоатом
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