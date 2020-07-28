Инвестиции

12:33 28.07.2020

Демократы подозревают Трампа в корыстных планах выделить $1,75 млрд на ремонт здания ФБР

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Демократы подозревают Трампа в корыстных планах выделить $1,75 млрд на ремонт здания ФБР

Президент США Дональд Трамп в корыстных интересах настоял на включении в законопроект о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса ассигнований в $1,75 млрд для ремонта штаб-квартиры ФБР, заявила демократ и спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Как уточняет издание The Hill, демократы подозревают Трампа в том, что он таким образом хочет предотвратить переезд ФБР из нынешней штаб-квартиры на Пенсильвании-авеню. В противном случае, полагают демократы, на освободившимся земельном участке может появиться отель, который составит конкуренцию расположенному почти напротив заведению Трампа Trump International Hotel.

"У них нет денег на продуктовые талоны, зато есть деньги на здание ФБР, чтобы убрать конкуренцию для президентского отеля", - заявила Пелоси после встречи накануне с главой Минфина США Стивеном Мнучиным и главой администрации Белого дома Марком Медоузом.

Лидер сенатского меньшинства демократ Чак Шумер поддержал эти обвинения.

"У них получается достать $2 млрд на штаб-квартиру ФБР, что приносит выгоду Трампу, но они говорят, что нет денег на продовольственную помощь. Что за ерунда творится?" - приводит The Hill слова Шумера.

В свою очередь лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл заявил журналистам, что не осведомлен о средствах на ремонт здания ФБР, и перенаправил этот вопрос в адрес Белого дома.

Марк Медоуз ранее сообщил, что администрация Трампа и контролируемый республиканцами Сенат достигли "принципиального соглашения" по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса.

Министр финансов Стивен Мнучин уточнял, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн. Он выразил надежду на то, что законодательное предложение получит поддержку обеих партий.

После принятия Сенатом законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом. Весной 2020 года на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн.

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Теги: #сша #фбр #трамп
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