Мы используем действующие проекты как источник длинного финансирования для создания новых – основатель Budhouse Group

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" основатель и акционер одного из крупнейшего девелопера Украины Budhouse Group Анатолий Шкрибляк рассказал о планах компании

Автор: Оксана Гришина

- На открытии ТРЦ Nikolsky (Харьков) было объявлено об активизации трех следующих проектов торговой недвижимости Budhouse Group: в Одессе, Запорожье и Киеве. О каком объеме инвестиций идет речь?

- В целом мы оцениваем объем инвестиций в эти три проекта в ближайшие два-три года в около EUR314 млн. В частности, Одесса – небольшой торговый центр, около EUR12 млн, ТРЦ Khortitsa Mall в Запорожье – где-то EUR82 млн, Киев – порядка EUR220 млн.

Этим летом возобновляем реализацию проекта торгово-развлекательного центра Yessa в Одессе, планируем завершить примерно через год и два месяца, осенью 2021 года. Этот ТРЦ небольшой, около 30 тыс. кв. м общей площади, поэтому инвестиции в его достройку относительно невелики – около EUR12 млн.

- Реализация Yessa была приостановлена в 2014-м. Вы будете проводить реконцепцию?

- Да, мы проводим реконцепцию. Прошло достаточно много времени, изменились рыночные условия, изменились требования арендаторов.

- Как известно, ТРЦ Fabrika в Херсоне – это реконструированная промышленная недвижимость. А проект ТРЦ Khortitsa Mall (ранее рабочее название ТРЦ Fabrika-2) тоже предполагает новую жизнь для промтерриторий?

- Этот объект будет построен на базе разрушенной промзоны, размещенной на главной магистрали Запорожья. Мы приступаем к строительным работам летом этого года, инвестиции в строительство нового ТРЦ общей площадью 85 тыс. кв. м и арендуемой – 65 тыс. кв. м составят около EUR82 млн. Через 2,5 года этот центр станет самым крупным и самым востребованным в Запорожье.

- Под МФК Hartz площадка в центре Киева на пр-те Победы была расчищена еще в 2011 году. Когда вы планируете начать активные работы на этом участке?

- Проект в столице должен стать "вишенкой на торте". Мы приступим к его реализации после завершения проектов в Одессе и Запорожье.

- Какой расчетный срок окупаемости проектов?

- От восьми лет.

- В столице у вас есть жилой проект – Linden Luxury Residences. Планируете ли расширять в ближайшее время портфель в этом сегменте?

- Нет, хотя постоянно мониторим площадки под жилые комплексы. Linden уже находится на финальной стадии строительства.

Мы концентрируемся на торговых проектах, создаем качественную недвижимость мирового уровня в регионах. Наша стратегия со старта была построена таким образом: мы искали ниши в городах, где торговая недвижимость востребована, и наши ТРЦ занимали главные позиции в этих регионах. Сейчас конкуренция повышается, конечно.

- Какие еще регионы вы рассматриваете?

- Все, где рынки более-менее позволяют обеспечить окупаемость инвестиций. Мы готовы не только создавать новые, но и рассматриваем существующие торговые центры с тем, чтобы после покупки провести их реконцепцию и реновацию.

- Вы уже рассматриваете такие потенциальные проекты?

- Нет, это перспектива двух-трех лет. После того, как мы запустим проекты в Одессе и Запорожье и начнем строить проект в Киеве, тогда и будем более конкретно рассматривать новые рынки.

- У вас удачные кейсы реализации проектов с привлечением банковского кредитования. Новые проекты будут реализовываться за собственные средства или тоже с привлечением займов?

- Исключительно кредитование. Финансирование должно быть длинным, его должны обеспечивать мощные финансовые институты – иностранные банки или украинские. Пока у нас не было мощных хороших кредитов внутри Украины. Все кредитные портфели были от международных институций: EUR52,1 млн синдицированного кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и австрийского Unicreditbank для Forum Lviv, EUR53 млн займа польского государственного BGK для Nikolsky.

Создание и функционирование торговой недвижимости требует очень длинных денег, достаточно дешевых и комфортных к кризисным ситуациям. Украинские банки более агрессивны в кризисных ситуациях. Поэтому понимая, что наши проекты с существенным сроком окупаемости, нам крайне важен европейский этикет с банковскими учреждениями.

Доверие, репутация – очень важные факторы. Мы постоянно работаем над репутацией на каждом этапе: от выбора партнеров до выстраивания взаимоотношений с сотрудниками и т.д. И сегодня, когда иностранные компании приходят и делают анализ, они видят чистую 12-летнюю историю нашей компании.

- Что важнее в проектах: вау-эффект, как в Nikolsky, или акцент на сдержанную экономию и экологию, как в Fabrika?

- Проект должен быть эффективен с экономической точки зрения. Важна адаптация к социуму, чтобы проект отвечал на ожидания именно тех клиентов, для которых создается.

Мы стараемся выжать максимум, и чтобы социум был доволен, и чтобы инвестиция быстро окупалась. Мы еще десять лет назад в шутку назвали нашу стратегию: ТРЦ должны стать центральным местом проведения свободного времени. В этой концепции мы ищем подходы и создаем проекты, где есть чем гордиться в широком смысле этого слова: от вау-эффекта до обеспечения культурного времяпровождения, с новыми стандартами, новой философией, объединяющей социум. И это залог долгосрочности бизнеса.

- Готовы ли продавать свои ТРЦ?

- Продается все - вопрос цены. Предложат EUR50 млн за Nikolsky – не продадим, предложат EUR1 млрд – вполне. А если без шуток, мы используем действующие проекты как источник длинного финансирования для создания новых.

- Рассматриваете ли проекты за рубежом?

- Когда закончим осуществление стратегии в Украине, тогда будем рассматривать теоретически экспансию в другие страны.

Справка: Budhouse Group — одна из крупнейших девелоперских компаний Украины, которая управляет четырьмя торговыми центрами — ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкассы), ТРЦ Forum (Львов), ТРЦ Nikolsky (Харьков), а также четырехзвездочной гостиницей Khortitsa Palace (Запорожье).