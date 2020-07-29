Строящийся в правительственном квартале самый дорогой ЖК Украины реализовал 40% резиденций

Крупная девелоперская компания Budhouse Group прогнозирует рост стоимости 1 кв. м в своем проекте Linden Luxury Rеsidences премиум-класса на столичных Липках в правительственном квартале (ул.Лютеранская, 14В), дизайн которого разрабатывала одна из самых знаменитых дизайнеров в мире Келли Хоппен, до $10 тыс. на этапе введения в эксплуатацию.

"На сегодняшний день Linden является самым дорогим домом в стране. Введение комплекса в эксплуатацию запланировано на первый квартал 2021 года. Учитывая высокое качество строительных материалов, современные инженерные решения, отсутствие аналогов и уникальное месторасположение (единственный новострой на Липках), прогнозируемая средняя стоимость одного квадратного метра после ввода в эксплуатацию составит $10 тыс.", - сообщил руководитель отдела продаж Linden Luxury Rеsidences Сергей Панфилов.

По данным компании, с начала продаж цены на квартиры в проекте уже увеличились на 10-15%.

"В зависимости от этажа цена на сегодняшний день варьируется от $4200 до $8300 за 1 кв. м. В то же время, сейчас на Липках можно легко найти квартиры, стоимость которых за квадратный метр составляет более $10 тыс. При этом качество этих домов несоизмеримо ниже, чем в нашем проекте. Поэтому мы уверены, то после заселения цены в Linden на вторичном рынке будут доходить до $15 тыс. и выше", - уточнил Панфилов.

В настоящее время в проекте уже не доступны к продаже около 40% квартир. Общая площадь проекта составляет 52,5 тыс. кв. м. В нем предусмотрены 140 квартир, а также 257 паркомест в семиуровневом подземном паркинге и 1,2 тыс. кв. м коммерческих площадей. Помимо этого, в проекте есть эксплуатируемая крыша с парком, панорамными площадками, лаунж-зоной и зоной барбекю.

По данным Budhouse Group, на сегодняшний день в Киеве практически полностью отсутствуют примеры реализации систем центрального кондиционирования и вентиляции в жилых многоквартирных домах, даже самых дорогих. В связи с этим девелопер решил сделать уникальное предложение на рынке жилой недвижимости, предусмотрев систему поддержания индивидуального микроклимата апартаментов, которая, помимо охлаждения и обогрева воздуха, обеспечивает еще и подачу свежего воздуха с возможностью фильтрации и контроля его влажности. Ключевыми покупателями в Linden являются амбициозные личности, такие как собственники большого бизнеса, звезды мирового спорта и шоу бизнеса, известные меценаты и общественные деятели. По мнению девелопера, высокая стоимость жилья в проекте определяет будущий круг общения его жителей.

"Идея проекта – создать в Киеве особенный дом, в особенном месте. На сегодняшний день Linden единственный современный дом на Липках, где высокий уровень комфорта и роскошь гармонично сочетаются с новыми технологиями", - утверждают в Budhouse Group.

На сегодняшний день это единственный элитный новый дом в правительственном квартале столицы. Проект создавался одной из самых известных украинских архитектурных фирм – мастерской Андрея Пашенько.

По мнению Пашенько, локация Linden является знаковой для Киева, ведь на Липках нет случайных зданий. Более ста лет назад здесь находились дома титулованных особ и магнатов. И поскольку это центр Киева, строить здесь можно только по самым высоким стандартам, убежден архитектор.

По данным компании, интерьерные решения для зон общего пользования разработаны всемирно известным дизайнером Келли Хоппен из Великобритании. Ее относят к числу самых влиятельных мировых дизайнеров в сфере интерьера зданий, визитной карточкой которой стал концепт "нейтральной роскоши", который помог переосмыслить значимость богатства в интерьерах класса люкс. В числе ее клиентов – Виктория Бэкхем, Кейт Миддлтон, Элтон Джон и другие.

В проекте Linden покупателям предлагаются как готовые с ремонтом и мебелью квартиры, выполненные по типовому проекту интерьеров, так и индивидуальный дизайн-проект от Келли Хоппен.

Кроме того, есть опция white box, предусматривающая выполнение всех черновых работ и отделки до уровня предчистовой.

"До этого момента на Липках, самом престижном и дорогом районе столицы, практически невозможно было найти современное жилье, отвечающее высоким стандартам премиум-сегмента. В первую очередь, техническим стандартам. Мы решили занять эту нишу и сделать уникальный проект. Липки – это уникальное историческое место, с высокой плотностью застройки и вряд ли здесь может быть реализован еще один подобный проект", - резюмировали в компании.

Компания Budhouse Group является одним из крупнейших девелоперов Украины, управляет 10 крупными проектами недвижимости, в том числе на протяжении девяти лет – пятизвездочной гостиницей Khortitsa Palace, построенной по стандартам крупного международного гостиничного оператора. Весь этот опыт компания намерена использовать в управлении Linden Luxury Residenсes.