Budhouse Group создает проекты с привлечением кредитных средств

Девелоперская компания Budhouse Group создает свои проекты исключительно с привлечением банковского кредитования, сообщил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" основатель и акционер одного из крупнейшего девелопера Украины Budhouse Group Анатолий Шкрибляк.

"Финансирование должно быть длинным, его должны обеспечивать мощные финансовые институты – иностранные банки или украинские. Пока у нас не было мощных хороших кредитов внутри Украины. Все кредитные портфели были от международных институций: EUR52,1 млн синдицированного кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и австрийского Unicreditbank для Forum Lviv, EUR53 млн займа польского государственного BGK для Nikolsky", - сообщил Шкрибляк.

Выбор в пользу международных кредитных учреждений эксперт пояснил тем, что они предлагают более камфорные условия, чем отечественные.

"Создание и функционирование торговой недвижимости требует очень длинных денег, достаточно дешевых и комфортных к кризисным ситуациям. Украинские банки более агрессивны в кризисных ситуациях. Поэтому понимая, что наши проекты с существенным сроком окупаемости, нам крайне важен европейский этикет с банковскими учреждениями", - пояснил Шкрибляк.

Эксперт также сообщил, что в компании рассматривают действующие проекты как источник длинного финансирования для создания новых.

Как сообщалось, девелоперская компания Budhouse Group проинформировала об инвестициях около EUR314 млн в ближайшие три года, а именно в Yessa (Одесса) - около EUR12 млн, ТРЦ Khortitsa Mall (Запорожье) - EUR82 млн, в МФК Hartz (Киев) - порядка EUR220 млн,