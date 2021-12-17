Экономика

10:02 17.12.2021

Budhouse Group получила подтверждение кредитного комитета банка BGK для финансирования строительства ТРЦ Khortitsa Mall

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Budhouse Group получила подтверждение кредитного комитета банка BGK для финансирования строительства ТРЦ Khortitsa Mall

Компания Budhouse Group получила подтверждение кредитного комитета польского государственного банка BGK для финансирования строительства херсонского ТРЦ Khortitsa Mall, сообщил операционный директор Budhouse Group Максим Гаврюшин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Общий объем инвестиций (в строительство ТРЦ Khortitsa Mall – ИФ) оценивается в EUR110 млн. Проект планируем реализовать с привлечением заемных средств. Уже получили подтверждение кредитного комитета банка BGK, это тот же банк, который финансировал еще один наш проект - ТРЦ Nikolsky", - сообщил Гаврюшин.

Назвать сумму кредита он пообещал в январе, когда она будет оглашена в релизе самого банка.

Гаврюшин также сообщил, что концепция ТРЦ Khortitsa Mall (рабочее название ТРЦ Fabrika-2) полностью изменена, но сохранен объем и ключевые якоря.

Площадь ТРЦ Khortitsa Mall составляет 91 тыс. кв. м, в том числе 69 тыс. кв. м - арендная.

"Будут девятизальный кинотеатр Multiplex, детский развлекательный центр Smile Park, около 250 магазинов, фудкорт. Появится публичное пространство для мероприятий. У нас есть новый проект, за конструктив и инженерную часть отвечает Altis, архитектор по фасадам Андрей Пашенько. Генеральный подрядчик - польская компания Unibep, сейчас уже проводится испытание свай на площадке", - сообщил Гаврюшин.

По его словам, благодаря привлечению кредита проект открыт весной 2024 года.

Budhouse Group - компания полного цикла, занимающаяся инвестированием, развитием и управлением устойчивых активов в сфере недвижимости. С 2009 года компания открыла четыре торговых центра: ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкассы), ТРЦ Forum (Львов), ТРЦ Nikolsky (Харьков) и гостиницу Khortitsa Palace (Запорожье).

Теги: #недвижимость #трц #khortitsa_mall #budhouse_group
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