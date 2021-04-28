Гендиректор "JTI Украина": Мы готовимся наращивать экспорт сигарет и инвестируем в производство $45 млн

Эксклюзивное интервью генерального директора Japan Tobacco International (JTI) Ukraine Пола Холловея агентству "Интерфакс-Украина".

Авторы: Дмитрий Кошевой, Алексей Козаченко.

-- Ваша компания первой в Украине получила статус авторизированного экономического оператора (АЭО) – формализованного признака доверия к предприятию со стороны таможенных органов. Поздравляем! Является ли данный статус "двухсторонним", то есть он касается в равной мере экспорта и импорта в Украину, или есть некоторые отличия?

-- Спасибо. Да, JTI получила статус авторизированного экономического оператора, и нам очень повезло, поскольку он касается выполнения таможенных формальностей для товаров, которые как ввозятся на таможенную территорию Украины, так и вывозятся из Украины.

-- Насколько сложно было получить данный статус?

-- Прежде всего, мы потратили довольно много времени на анализ законодательства по АЭО, заполнили анкету на 70 страниц и обновили около 40 наших рабочих документов. Далее был не менее сложный этап оценки таможенным органом критериев соответствия предприятием АЭО. Мы получили 12 дополнительных запросов, и предоставили более 200 документов и более 100 ответов с разъяснениями. Помимо того, был проведен аудит деятельности всего предприятия. Проектная команда нашей фабрики провела огромную работу.

-- Статус АЭО вы получили в марте. Можете ли сказать, работает ли уже процесс, или появились какие-то подводные камни, как часто бывает в Украине?

-- Насколько мне известно, он не завершен на 100%. Давайте будем честными: не только в Украине, но и в любой другой стране после запуска процесса появится несколько подводных камней. Поэтому мы понимаем, что понадобится время как для таможенных органов и представителей таможни, так и для нас – JTI, чтобы привыкнуть к новой системе работы. Нам нужно некоторое время, прежде чем мы увидим какой-то результат.

-- А когда вы ожидаете выйти на рабочий режим?

-- Я надеюсь, что через несколько месяцев мы сможем начать пользоваться этим статусом. Потом, мне кажется, понадобится 2-3 месяца, чтобы решить вопросы как со стороны таможни, так и с нашей стороны. После этого у нас будет очень гладкий и эффективный процесс, благодаря которому мы сможем проще и быстрее импортировать сырье и экспортировать готовую продукцию.

-- Общемировая практика показывает, что статус АЭО позволяет добросовестным компаниям сократить временные и материальные затраты на таможенные формальности ориентировочно на треть. Какие выгоды получит компания JTI Украина от его оформления, и насколько это позволит сократить таможенные формальности?

-- Если говорить о выгодах, которые статус может принести нам, то, прежде всего, это признание нашей компании в Украине как прозрачной, законопослушной и заслуживающей доверия. Пока нормативные документы все еще разрабатываются, и рано говорить о существенном экономическом эффекте. В долгосрочной перспективе, когда статус АЭО полноценно заработает, JTI получит преимущество при прохождении таможенных формальностей, и сможет пользоваться специальной полосой движения для коммерческих транспортных средств на таможне. Это поможет нам как в вопросах импорта сырья, так и экспорта готовой продукции.

Сейчас мы верим, что статус АЭО значительно упростит наши экспортные процессы и процедуры, и уже готовимся к этому, инвестируя средства в расширение и обновление производственных мощностей. В ближайшие два года (2021-2022) мы планируем инвестировать в модернизацию фабрики около $45 млн. Мы ожидаем, что статус АЭО позволит нам нарастить экспорт и сделать его более эффективным.

-- Когда мы с вами говорили два года назад, вы рассказывали об инвестициях в фабрику в размере $2-3 млн в год. В этот раз сумма намного больше – $45 млн. Во что именно вы будете инвестировать?

-- Это модернизация всего производства, а не инвестиции в отдельную производственную линию, как было два года назад. В планах на этот год – расширение фабрики, строительство нового склада, модернизация табачного цеха, новые производственные линии, модернизация зданий, сооружений, инфраструктуры и многое другое.

-- JTI выплатила акционерам более 300 млн грн дивидендов за 2018-2019 годы и примерно столько же планирует выплатить за 2020 год. Означает ли, что практически вся прибыль компании будет реинвестирована с учетом запланированных на ближайшие два года инвестиций?

-- Да, в прошлом году мы выплатили существенные дивиденды нашим акционерам. Мы хотим продолжать выплату дивидендов как можно дольше, поскольку многие годы мы их не выплачивали. В прошлом году мы выплатили в шесть раз больше дивидендов, чем за всю историю работы JTI в Украине. Выделенные фабрике инвестиции будут выделены для фабрики, и не отразятся на выплате дивидендов, поскольку фабрика – свой собственный центр прибыли. То есть фабрика в Кременчуге выделит на инвестиции деньги, которые сама заработала. И это не должно отразиться на нашей возможности выплатить дивиденды в этом году.

-- По данным украинских производителей табачных изделий, объем рынка сигарет в Украине сокращается из года в год, так, в 2020 году рынок "просел" примерно на 15% по сравнению с 2019 годом. Потому крайне интересно узнать, насколько загружены производственные мощности фабрики JTI в Кременчуге?

-- Вы правы, рынок сокращается приблизительно на 15% в год. В 2020 году наша фабрика в Кременчуге произвела 15,9 млрд сигарет, из которых 38% было произведено на экспорт.

-- Два года назад вы продавали на экспорт около 6,5 млрд сигарет, а в прошлом – 6,1 млрд. То есть экспорт у вас сохранился, несмотря на сокращение рынка в Украине?

-- Да, вы правы. Украинский рынок существенно сокращается, но экспорт остается стабильным. В прошлом году мы экспортировали в 14 разных стран, включая Японию и Мексику, и мы планируем превратить фабрику в Кременчуге в крупный экспортный хаб. Наша фабрика работает очень гибко и может производить различные виды продукции – мы экспортируем не только сигареты, но и, например, фильтры, которые потом используются для производства сигарет на других наших фабриках. Поэтому мы надеемся, что наша фабрика в Украине будет продолжать наращивать экспорт.

-- Два года назад вы экспортировали продукции на $100 млн. Сколько экспорт составляет сейчас?

-- В прошлом году экспорт нашей компании составил $117,7 млн, и я верю, что в ближайшем будущем этот показатель будет только расти.

-- Давайте уточним, какие бренды производятся на Кременчугской табачной фабрике, а какие ввозятся в Украину из-за рубежа?

-- Практически вся продукция для нашего рынка производится в Украине, импортируется менее 1%. Это Sobranie Laube и Camel RYO (roll your own, табак для самокруток), который мы вывели на рынок в прошлом году. Оба бренда производятся на фабрике JTI в Польше.

Наша фабрика в Украине производит Winston, LD, Sobranie, Camel, Glamour, Winchester, Richmond, Monte Carlo для украинского рынка, и еще несколько брендов для других стран.

-- Реализация каких брендов увеличилась больше всего в минувшем году, а какие бренды "просели"?

-- Мне не нравится слово "просели" - не сильно выросли (смеется). Наши бренды в высшем ценовом сегменте показали очень хороший рост в прошлом году: Winston вырос на 1,3 п. п. с точки зрения доли рынка, а Sobranie на 0,6 п. п. Мы наблюдали небольшое падение в нашем более дешевом сегменте c небольшим сокращением доли бренда LD из-за роста продаж нелегальных сигарет. Именно низкий ценовой сегмент сигарет обычно страдает от роста нелегального рынка и теряет свою долю рынка в пользу нелегальных производителей и контрабандистов.

-- Как в целом менялась динамика ценовых сегментов сигарет? Растет ли премиальный сегмент? Два года назад вы оценивали премиальный сегмент в 13%, а нижний – в 70%. Сейчас эти доли как-то изменились?

-- Динамика ценовых сегментов остается стабильной. Около 70% рынка составляют сигареты нижней ценовой категории, а 30% - то, что мы называем среднеценовым сегментом – это Winston и все, что дороже. И эти сегменты стабильны последние несколько лет. Рост есть только в сегментах нагреваемого табака и нелегальных сигарет.

-- Сколько составила доля JTI на украинском рынке табачных изделий в минувшем году? Как вы оцениваете перспективы компании на нынешний год?

-- Наша доля рынка в прошлом году с января по декабрь выросла на 1,7 п. п. и составила 23,3%. Это значительный рост относительно 2019 года. В 2021 году мы планируем и дальше наращивать долю на рынке, хотя и не ожидаем такого же значительного роста как в прошлом году.

-- Рост доли рынка вы ожидаете за счет наращивания производства или за счет меньшего падения, чем остальные?

-- Меньшего падения.

-- JTI ощутила влияние COVID-19 на продажи или предпочтения покупателей? Сильно ли табачная отрасль оказалась затронута этой ситуацией?

-- В прошлом году у нас были очень хорошие результаты. Мы значительно нарастили долю рынка, и улучшили другие показатели больше, чем планировали. Некоторые аспекты, которые мы наблюдали в прошлом году, помогли нашему бизнесу. Например, многие рабочие-мигранты вернулись в Украину из-за карантина. По оценкам правительства – больше 300 тыс. человек. И мы наблюдали рост продаж в мае-июле, пока люди не стали возвращаться в страны, в которых работают.

Если говорить о сегментах, то, повторюсь, никаких значительных изменений не было, но мы заметили, что по сравнению с 2019 годом больше людей стали переходить из более дешевого сегмента на Winston.

В общем, это был неплохой год для нас. Но больше всего я горжусь тем фактом, что организация, несмотря на режим работы из дому, смогла продолжить развивать наш бизнес очень эффективно и действенно. И это интервью – прекрасный пример того, как нам приходится работать в новой реальности. Обычно мы бы беседовали в моем кабинете, а не в Teams.

-- А как обстоит дело с производством и дистрибуцией? Сколько времени вам понадобилось, чтобы перестроить работу?

-- Несмотря на пандемию, наша фабрика продолжала постоянно работать и выполнять все свои обязательства как по отношению к нашим потребностям в Украине, так и относительно наших экспортных рынков. Конечно, для этого мы соблюдали все возможные меры предосторожности: организовали большие перерывы между сменами, постоянно проводили дезинфекцию, перестроили работу фабрики таким образом, чтобы смены не пересекались. Если говорить о нашем центральном и шести региональных офисах в Украине, то это было большим уроком для нас. Наши офисы не открываются уже 13 месяцев – люди могут приходить в офис только критически важных для бизнеса операций вроде печати или подписания договоров.

Наши дистрибьюторы тоже были вынуждены приспособиться к реальности пандемии и к тому, что во время жесткого локдауна меньше визитов в магазины и больше работы по телефону.

-- Что вы предпринимали по отношению к сотрудникам: дополнительное страхование, тестирование, помощь в лечении, вакцинация?

-- На сегодняшний день у нас было 105 случаев COVID-19 среди 440 офисных и полевых сотрудников, то есть довольно высокий процент. Мы расширили программу медицинского страхования для сотрудников, но при этом отчетливо дали им понять, что в случае необходимости компания поможет каждому сверх и больше того, что покрывает медицинская страховка. К счастью, на сегодня у нас был только один случай, где понадобилась экстренная помощь сотруднику.

Мы приняли решение, что как только откроется доступ к коммерческому приобретению вакцины, мы обязательно предложим нашим сотрудникам привиться от COVID-19. Мы понимаем, что вакцинация от COVID-19 может выйти за рамки медицинской страховки, но мы готовы сделать это отдельной инвестицией. И, конечно, вакцинация сотрудников будет проходить на абсолютно добровольной основе.

-- Вы часть большой международной компании. Как Украина выглядит на фоне других стран?

-- Что касается результатов прошлого года, то мы перевыполнили план по обоим показателям: и по объему продаж, и по количеству прибыли. В общем в прошлом году вся компания JTI значительно перевыполнила обязательства перед главным офисом в Японии. Мы достигли намного больше, чем двухзначного показателя роста прибыли в прошлом году по сравнению с 2019 годом.

Я просто еще раз хочу повторить, насколько я горжусь способностями компании в последние 13 месяцев адаптироваться к новой реальности, в которой мы работаем. Я очень горжусь каждым, кто работает в JTI в Украине, и нашими партнерами. Нам удалось в прошлом году нарастить долю рынка и рентабельность в этих действительно сложных обстоятельствах. И это прекрасная демонстрация того, насколько гибким является каждый из нас.

-- Во сколько процентов вы оцениваете долю нелегального рынка сигарет в Украине, проявляет ли она тенденцию к увеличению?

-- Доля нелегального рынка сигарет составила более 10% в октябре 2020 года, согласно последнему исследованию компании Kantar. Это наибольший показатель за последние девять лет, и он продолжает расти. Мы только что получили предварительные данные за февраль 2021 года, и они демонстрируют более 12% - максимальное значение с 2011 года, когда было запущено исследование. По нашим оценкам, нелегальный рынок сигарет стоил украинскому бюджету более 5 млрд гривен в 2020 году.

-- Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Вы ожидаете дальнейшего роста темпов нелегальной торговли?

-- При высоких ценах на продукцию в стране вырастает и коэффициент доступности этого продукта – я бы даже назвал его коэффициентом "недоступности"– это процент от ежедневного дохода потребителя, который он тратит на пачку сигарет средней стоимости. В Украине этот показатель сейчас составляет 26% - это самый высокий коэффициент доступности в Европе, и он, к сожалению, открывает дверь для контрабанды.

-- Сталкивалась ли JTI с поделкой сигарет ваших брендов?

-- К сожалению, да. Последние два случая – контрафакт нашего бренда Monte Carlo на Волыни в декабре и в Желтых Водых в ноябре 2020 года. Оба случая расследуются правоохранительными органами. Это реальная проблема, так как контрафакт последнее время сильно растет: в прошлом году его доля составила 4% рынка, тогда как годом ранее составляла 1%.

-- Украина остается в лидерах контрабанды в Европу?

-- Да. Несмотря на все усилия, часть сигарет нелегально переправляется в Европу. Все дело в вопросе спроса и предложения.

-- Какие меры могут помочь бороться с контрабандой как в Украину, так и из нее? Новые акцизные марки, лазерное маркирование, ужесточение наказания за контрабанду?

-- Изменение акцизной марки, введение системы отслеживания передвижения сигарет, так называемая Track & Trace система – все это на самом деле не поможет остановить рост контрабанды и контрафакта. Контрафакт обычно производится без акцизной марки и тот, кто производит нелегальные сигареты, не будут беспокоиться об акцизной марке. Реальность такова, что для уменьшения доли нелегального рынка нам нужно принять долгосрочный и более благоразумный план повышения акцизов на сигареты. JTI, как и остальные международные табачные компании, призывают правительство принять план повышения акцизов до 2030 года и повышать акцизы не на 20%, а на 10% в год. Такой план позволит правительству сравнять ставки акциза с европейскими, просто не 2025 году, а в 2030 году. При этом рост цен на сигареты будет более постепенным, коэффициент доступности сигарет снизится, и все это поможет снизить уровень контрабанды в Украине.

-- Как вы считаете - стали ли равными правила игры для всех производителей сигарет в Украине, или все еще остаются вопросы относительно "игр" некоторых производителей с акцизами?

-- Я попытаюсь ответить дипломатично. Государству удалось закрыть некоторые прорехи в законодательстве, которые позволяли некоторым производителям "играть в игры", как вы выразились. Но мы все еще наблюдаем, что большое количество нелегальных сигарет, которые продаются на нашем рынке, произведены на фабриках в Украине: около 70% по данным исследования прошлого года. И это несмотря на то, что в последнее время на рынке появились нелегальные сигареты из Беларуси, ОАЭ и Китая. Кроме того, Украина остается транзитной страной для поставок нелегальных сигарет в ЕС, часть которых остается на нелегальном рынке Украины.

-- В 2018 году был составлен план повышения акциза на сигареты до 2025 года. Выполняется ли он, и как вы оцениваете акцизную политику в Украине?

-- 20% ежегодного повышения акциза – это слишком много. И мы всей индустрией пытаемся убедить правительство принять план роста акциза до 2030 года. Мы должны это сделать, если хотим создать фундамент для борьбы с нелегальным рынком сигарет. Поэтому мы хотим, чтобы был принят план повышения акциза до 2030 года с меньшим процентом ежегодного повышения, который принесет стабильность для индустрии и стабильное поступление налогов в бюджет страны. Акцизные поступления важны для Украины. Международные табачные компании – существенные налогоплательщики. В прошлом году мы заплатили 54,7 млрд грн по сравнению с 44,1 млрд грн в 2019 году.

JTI в прошлом году стала шестой среди всех украинских компаний по количеству уплаченных налогов в бюджет Украины. Мы заплатили 16,9 млрд грн, из них 12,1 млрд грн составил акцизный налог. Это очень большая сумма, и нам необходим более разумный план повышения акциза, который позитивно отразится и на индустрии, и на поступлениях в бюджет Украины.

-- Ранее ваша компания сообщила, что прекращает продажу электронных сигарет Logic Compact, в основе работы которых – испарение при помощи электрического нагревателя солевых никотиносодержащих жидкостей. Планирует ли JTI возвращение в соответствующую нишу украинского рынка?

-- Да, в прошлом году мы прекратили продажи Logic Compact. Это решение было реакцией на тот факт, что эта категория в Украине не росла так, как мы ожидали. Честно говоря, мы ожидали, что сегмент электронных сигарет будет значительно расти, но этого не случилось. Поэтому мы приняли сложное решение отказаться от продукта в этом сегменте – лучше раньше, чем позже.

Но это не значит, что мы отказываемся от идеи предложить альтернативу традиционным сигаретам для наших потребителей, и постоянно оцениваем такие возможности в Украине. В нашем глобальном портфолио есть не только Logic Compact, но и Logic PRO, и Logic LQD в категории электронных сигарет, а также ТИЭНы Ploom TECH, Ploom TECH+ and Ploom S. Я уверен, что в будущем мы предложим один из этих продуктов украинским потребителям.

-- В последнее время антитабачные общественные организации требуют ужесточения табачного регулирования, вплоть до полного запрета курения в общественных местах, а также ряда изменений в порядок реализации табачной продукции. Создадут ли законодательные ограничения дополнительные издержки для вашего бизнеса?

-- Этот законопроект декларируется как такой, который составлен в соответствии с европейским законодательством. Но на самом деле он законодательству ЕС не соответствует: некоторые требования, прописанные в нем, выходят далеко за рамки европейских норм. Мы верим, что Украина должна стремиться к адаптации законодательства в соответствии со второй Европейской Директивой по табачным продуктам, известной как TPD-2 (EU Tobacco products Directive 2). И некоторые нормы законопроекта № 4358 (относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака – ИФ) выходят за ее рамки. Например, о том, что графическое изображение о вреде курения должно составлять 65% площади пачки для ТИЭНов, и не только стиков – продукта, который потребляется, но и упаковки самого устройства. Или запрет вкусовых добавок во всех табачных продуктах и жидкостях для электронных сигарет, который вступает в силу через 12 месяцев после принятия закона. В Европейском законодательстве подобное требование прописано исключительно для сигарет и табака для самокруток, и вступило оно в силу через 6 лет после принятие соответствующей нормы.

Если этот законопроект станет законом, он обязательно приведет к дополнительным издержкам. Потому что нужно будет менять пачки, менять размещение продукции в магазинах и многое другое. JTI не возражает против качественного, взвешенного регулирования, и ключевым элементом такого являются разумные переходные периоды. Если вводятся изменения, у нас должно быть время, чтобы к ним адаптироваться, будь-то изменения в выкладке или изменения в размере предупреждений на пачке. Но для нас очень важно, чтобы у нас были разумные переходные периоды, что позволит нам гладко провести этот переход.

-- Северный апелляционный суд отменил штраф АМКУ на сумму 923 млн грн. Окончательная победа?

-- Да, 25 марта был хорошим днем для нас. Но мы ожидаем, что АМКУ обратится в суд высшей инстанции. Решение было опубликовано 14 апреля и у них есть 20 дней с этой даты, чтобы подать апелляцию. Мы уверены, что суд высшей инстанции оставит в силе решение в нашу пользу. JTI была готова рассматривать подачу апелляции в международный арбитраж, если понадобится.

Вся эта история со штрафом АМКУ, к сожалению, демонстрирует непредсказуемость деловой среды в Украине. Я считаю, что это очень негативный сигнал потенциальным инвесторам в Украину. И это очень грустно.

-- Но вы заплатили штраф?

-- Да, мы заплатили штраф, когда проиграли первую инстанцию в августе 2020 года, чтобы избежать накопления пени. Мы – международная компания, и довольно консервативны. Кроме того, за просрочку выплаты штрафа мы должны были бы заплатить 1,5% пени от суммы штрафа, а это больше $500 тыс. в день. Поэтому мы решили, что лучше заплатить, а потом выиграть суд и вернуть уплаченные деньги.

-- Вопрос по дистрибуции. Два года назад вы говорили, что 80% продукции поставляете через ООО "Тедис Украина" - вашего главного дистрибьютора, остальные 20% - непосредственные контракты с крупными сетями ритейла. Изменилось ли это соотношение?

-- За последние два года этот показатель вырос до 32-35%.

-- Для вас предпочтительней рынок с большим количеством дистрибьюторов?

-- Мы предпочитаем работать с большими сетями напрямую, поскольку у нас с ними крупные контракты и мы в постоянном контакте с ними. Это естественно – работать с ними напрямую.

Что касается дистрибьюторов, то у нас нет предпочтений относительно их количества. Мы смотрим на покрытие точек продаж дистрибьютором, на его возможность обеспечить присутствие нашей продукции в этих точках, и если нас устраивают эти показатели, мы с ним работаем. Во многих случаях мы работаем как с Тедисом, так и с более мелкими дистрибьюторами, которые покрывают одну территорию. Поэтому мы не рассматриваем только Тедис или только кого-то другого.