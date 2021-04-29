Экономика

15:37 29.04.2021

"JTI Украина" в 2020 году экспортировала 6,04 млрд сигарет на $117,7 млн

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"JTI Украина" в 2020 году экспортировала 6,04 млрд сигарет на $117,7 млн

Табачная компания "JTI Украина" в 2020 году произвела на фабрике в Кременчуге (Полтавская обл.) 15,9 млрд сигарет, из которых экспортировала 6,04 млрд шт. на $117,7 млн, сообщил гендиректор Japan Tobacco International (JTI) Ukraine Пол Холловей в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что экспорт сигарет компанией остается стабильным, несмотря на сокращение украинского рынка сигарет. В минувшем году "JTI Украина" экспортировала продукцию в 14 стран, включая Японию и Мексику.

"Мы планируем превратить фабрику в Кременчуге в крупный экспортный хаб. Наша фабрика работает очень гибко и может производить различные виды продукции – мы экспортируем не только сигареты, но и, например, фильтры, которые потом используются для производства сигарет на других наших фабриках. Поэтому мы надеемся, что наша фабрика в Украине будет продолжать наращивать экспорт", - заявил Холловей.

Он уточнил, что надеется на дальнейший рост выручки от экспорта продукции фабрики в Кременчуге. По его данным, важным фактором, повлиявшим на экспортные планы компании, стало получение ею статуса авторизированного экономического оператора (АЭО), которое позволит сократить таможенные формальности при импорте сырья и экспорте готовой продукции.

Холловей отметил, что JTI, получившая данный статус первой в Украине, получит ряд преимуществ при прохождении таможенных формальностей в Украине, в числе которых возможность пользоваться специальной выделенной полосой движения для коммерческих транспортных средств.

Теги: #jti #экспорт #сигареты
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