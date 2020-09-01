Государство должно стимулировать бурение и добычу углеводородов в Украине - CEO Smart Energy Глазунов

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" генерального директора группы Smart Energy Сергея Глазунова



- Каковы у Smart Energy планы по добыче углеводородов на 2020 год?

- Напомню наши результаты за первое полугодие текущего года. Мы продолжаем наращивать добычу. По сравнению с шестью месяцами прошлого года добыча природного газа выросла на 9,5% – до 198,7 млн куб. м, газоконденсата – на 9,3%, до 17,6 тыс. тонн, LPG – на 9,8%, до 4,5 тыс. тонн.

В то же время произошло очень существенное снижение цен на наш ресурс. Если говорить о газе, то в летние месяцы его цена упала фактически вдвое по сравнению с прошлым годом. В целом ожидаем снижение цен год к году приблизительно на 40%. Соответственно, это отразилось на наших финансовых показателях. В частности, выручка в первом полугодии сократилась приблизительно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Частично мы компенсировали падение цен за счет наращивания объемов добычи, но в целом ситуация не самая благоприятная. Разумеется, это отразилось и на нашем показателе EBITDA, прибыли, а также на сумме отчисляемых налогов.



- За счет чего удалось добиться увеличения производственных показателей?

- Увеличить добычу в первом полугодии нам дали возможность три успешных проекта. Мы завершили бурение скважины №54 на Свиридовском месторождении в Полтавской области. Также провели капремонты скважин №61 и №62 на Островерховском месторождении в Харьковской области. Недавно начали бурение новой скважины №25 на Свиридовском месторождении. Кроме того, продолжаем прорабатывать проект по бурению поисковой скважины на Васищевском месторождении для изучения перспектив добычи на Введенской структуре в Харьковском регионе.

К сожалению, в связи с длительным падением цен на газ, которое началось еще в середине прошлого года, мировой экономической ситуацией, которая усугубилась пандемией коронавируса, нам пришлось существенно пересмотреть операционные бюджеты. Во втором квартале мы приняли новый бюджет на текущий год, сократив инвестиции в этом году почти на 40%.

Но если говорить о планах до конца года, то показатели по добыче мы рассчитываем выполнить - это порядка 390 млн куб. м газа. В прошлом году объем добычи по группе Smart Energy составил 368,8 млн куб. м, в 2018-м – 295,8 млн куб. м. То есть добычу мы наращиваем, но финансовые показатели ухудшились, поскольку зависят от цен на газ.

- Есть ли уже представление о том, как группа будет работать в 2021 году, учитывая экономическую ситуацию и ожидаемое продолжение неблагоприятного для добывающих компаний ценового тренда по газу?

- Действительно, резкого роста цен мы не ожидаем, скорее всего, он будет на уровне 15-20%. Что касается дальнейшего развития, то у нас сейчас проходит пересмотр и актуализация производственных программ, часть проектов пришлось сместить по срокам из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Если говорить о следующих 12 месяцах, то мы, скорее всего, начнем бурить две новые скважины.



- А какие проекты решено отложить?

- Мы планировали более интенсивно работать на наших Полтавских и Харьковских активах, но сейчас смотрим на каждый проект отдельно с точки зрения его экономики. Многое будет зависеть не только от ценообразования, но и от того, как государство будет реагировать на общую ситуацию. Газодобывающая индустрия капиталоемкая и достаточно инертная. Те проекты, которые мы реализовали в этом году, были еще начаты при более благоприятных условиях. Надо понимать: как только ты входишь в новый крупный проект, возникают обязательства и, соответственно, их нужно выполнять. Так что с особой осторожностью будем относиться к каждому следующему проекту.

Наша довольно активная программа развития предыдущих лет в значительной степени была обусловлена стимулирующей рентной ставкой на газ для новых скважин, введенной с января 2018 года. Поэтому сейчас отрасль очень рассчитывает на поддержку со стороны государства. Совместно с Ассоциацией газодобывающих компаний Украины еще весной мы подали ряд предложений, которые в основном ориентированы на фискальные стимулы. В частности, необходимо продлить гарантированный государством срок неизменности налогообложения добычи из новых скважин с 5 до 10 лет. Даже с ожиданием роста цены на газ, но все же умеренного, надо поддержать дальнейшее бурение в Украине, продлив срок. Также мы говорили о введении стимулирующей рентной ставки для скважин, которые можно восстанавливать с помощью капремонтов, и для добычи нетрадиционных залежей углеводородов. Но здесь важно определиться с четкой и прозрачной методикой определения таких залежей.

Если подытожить, то мы считаем необходимым комплексно пересмотреть ставки налогообложения для добычи углеводородов в Украине, привести их в соответствие со среднеевропейским уровнем. Поскольку многие страны уже предприняли определенные фискальные шаги для стимулирования собственной добычи, надеемся, что это произойдет и в Украине.



- Smart Energy для бурения пользуется услугами подрядчиков? Может, у вас есть собственный флот или планы по его созданию?

- На сегодня своего флота у нас нет. Мы периодически изучаем целесообразность такого шага, но пока не видим такой необходимости. Мы все же типичные Exploration&Production (разведка и добыча - ИФ), в основном пользуемся услугами внешних подрядчиков. При этом у нас есть то, что называется "служба заказчика" - своя инженерная команда, супервайзеры, которые управляют процессом. Но работы выполняют внешние сервисные компании.

В основном мы работаем с украинскими подрядчиками. Сейчас бурение для нас проводит компания "Энергофинанс". Общаемся и с зарубежными, которые частично выходят на рынок в связи с сокращением программ того же "Укргазвыдобування". Мы открыты для общения с любыми подрядчиками, которые удовлетворят нас по своему техническому оснащению, качеству персонала и т.п.



- Smart Energy продолжает реализацию совместных проектов с государственными компаниями?

- Мы реализовали несколько проектов, в частности, два с "Укрнафтой", один - с компанией "Укргазвыдобування", в рамках которых провели капремонты и восстановили работу скважин, показав достаточно неплохие результаты. К настоящему времени других конкретных проектов в этом направлении в наших планах нет, но мы всегда готовы рассматривать потенциальное расширение сотрудничества на взаимовыгодных условиях.



- Раз уже мы заговорили об "Укрнафте", хочу спросить о вашем новом активе - "Аркона Газ-Энергия". Чем было аргументировано это приобретение и какова текущая ситуация?

- Логика приобретения очень простая: это перспективное месторождение, которое расположено в 15 км от нашего Свиридовского месторождения. Там уже есть развитая инфраструктура, мы понимаем специфику добычи в этом районе. Перед покупкой мы провели очень детальный due diligence - не только геологический и технический, но и юридический, финансовый, налоговый. То есть был сделан целый комплекс мероприятий, который подтвердил чистоту предыдущих операций "Арконы", включая получение спецразрешения на Свистунковско-Червонолуцкое месторождение. Поэтому наша британская Enwell Energy (ранее - Regal Petroleum) приняла решение об этой покупке. То, что вокруг "Арконы" происходит сейчас, для нас скорее носит политический характер.

Что касается текущей ситуации. Мы 6 августа подали жалобу в Шестой апелляционный административный суд относительно отмены решения Окружного административного суда Киева по иску "Укрнафты" о признании недействительным специального разрешения "Аркона" на добычу углеводородов на Свистунковско-Червонолуцком месторождении. Заседание суда состоится 1 сентября. Мы абсолютно уверены в нашей правовой позиции и надеемся на скорейшее разрешение этого вопроса.

Планируем развивать это месторождение, для этого его и приобретали. Уже сейчас готовимся к бурению первой скважины здесь. Это будет первое бурение за 26 лет. Здесь ничего не бурилось, начиная с 1994 года, и добычи не было с 2007-го. Сейчас у нас изготовлена или обновлена вся разрешительная документация, в том числе на земельные участки, заключен договор на бурение с подрядчиком, снят верхний плодородный слой почвы, подготовлены дорога и площадка для заезда бурового оборудования.



- Насколько соответствуют действительности заявления о том, что предыдущие собственники "Арконы" ничего не делали?

- Это не так. Были подсчитаны запасы углеводородов, получено их утверждение в Государственной комиссии по запасам Украины, выполнена переинтерпретация данных сейсморазведки, обновлена геологическая модель месторождения, проведена процедура оценки влияния на окружающую среду планируемой деятельности, подготовлен проект бурения.

Мы рассчитываем на скорейшее успешное завершение всех судебных процессов по "Арконе". Наша уверенность зиждется на анализе наших специалистов и множественных внешних консультантов, а также на предыдущих решениях судов разных инстанций, включая Верховный суд. В конце концов, при подаче"Укрнафтой" нового иска против "Арконы" были допущены значительные нарушения: истек срок исковой давности, в иск было добавлено требование, которое в принципе не является предметом судебных рассмотрений.

Наша сделка по "Арконе" - одна из крупнейших M&A первого полугодия в Украине, об этом говорит исследование KPMG. Она абсолютно прозрачная и понятная. Компания, которая приобрела актив, котируется на Лондонской фондовой бирже, все ее операции всегда публичны. В глазах инвесторов, особенно иностранных, достаточно странно выглядит тот факт, когда возобновляются судебные процессы при наличии решения Верховного суда. Цель этих процессов вызывает вопросы, как и то, что их инициатор, в силу определенных причин, не готов развивать данное месторождение и вкладывать необходимые средства.



- Недавно в ваших офисах прошли обыски, связанные с "Арконой". Компания апеллировала, что правоохранительные органы должны обратиться в лондонский офис. Чем все закончилось?

- Ситуация следующая. Было обращение за материалами по сделке в представительство одной из компаний нашей группы, которая является "внучкой" той компании, которая была непосредственным участником сделки по приобретению "Арконы". Был официальный ответ с нашей стороны о том, что данная компания не является стороной сделки. Была показана корпоративная структура, кто является владельцем договора, то есть британская Enwell Energy, и было предложено, собственно, к ним и обратиться. Такого обращения не последовало, но зачем-то пришли с обысками в наш киевский офис и в офис в Полтавской области.



- Какие-то документы были изъяты?

- Как я уже и сказал, в этих офисах необходимых документов нет, поэтому ничего и не было найдено.



- А было ли обращение НАБУ в лондонский офис?

-Насколько мне известно, такого обращения не было, иначе бы наши лондонские коллеги обязательно нас проинформировали.

- Enwell Energy еще недавно называлась Regal Petroleum. Чем была вызвана необходимость переименования?

- Этой британской компании уже более 20 лет. Идея изменить бренд возникла более года назад. Regal Petroleum на то время активно наращивала активы и объемы добычи в Украине, поменялась структура акционеров, была сформирована новая высокопрофессиональная команда. Компания вышла на кардинально новый этап своего развития и существенно отличалась от того, чем она была в начале своей истории.

В то же время мы видели и видим много возможностей впереди. Чтобы ускорить их воплощение, мы решили активизироваться в поле видимости иностранных инвесторов. Компания привлекла нового брокера, который стал достаточно активно с ней работать в плане аналитики и освещения ситуации. Была активизирована работа в направлении Investor Relation в Великобритании. Большая работа была проделана по формированию более четкого имиджа компании: определили фокус, стратегию, приоритеты, потенциал. По сути, была определена новая идентичность, под которую было целесообразно изменить и название компании.

Ребрендинг произошел только в британской компании. Целевой аудиторией является потенциальный иностранный инвестор, то есть изменения ориентированы исключительно на западный рынок. Ребрендинг – это естественный процесс, направленный на то, чтобы показать компанию с хорошей объективной стороны инвестиционному сообществу.



- Иностранный инвестор – это заход в акции или что-то иное?

- С акционерным рынком сейчас все не очень хорошо в связи со сложившейся ситуацией в мире в целом. В планах у нас достаточно много новых проектов, в перспективе мы рассматриваем, в том числе, и потенциальную возможность долговых привлечений. В любом случае, формирование позитивного устойчивого имиджа компании в глазах потенциальных инвесторов требует и времени, и демонстрации стабильных результатов, на что и направлены наши усилия.



- С учетом текущей экономической ситуации насколько компания является устойчивой на рынке?

- Enwell Energy в некотором роде является уникальной с точки зрения своих финансовых показателей - соотношения денежных средств и нулевого уровня долгового капитала.

Если смотреть на отрасль газодобычи Украины в целом, то компания имеет очень сильные позиции. Говоря о других компаниях группы Smart Energy, все они также самодостаточные в плане реализации их инвестиционных программ. Ключевой вопрос на сегодня – приоретизация инвестиций и в развитие своих месторождений, новые потенциальные проекты.



- Рассматриваете ли вы в настоящее время возможность приобретения каких-то активов?

- Мы постоянно мониторим рынок. За годы существования группы изучили минимум 150 различных предложений и проектов. Смотрим, что появляется на онлайн-аукционах, проводимых Госгеонедрами. Изучали и возможность участия в СРП, но пока не нашли интересные для себя проекты.



- Кому и где компании группы реализуют свои ресурсы? Это прямые договора или вы выходите на рынок через торги?

- Большинство нашего ресурса продается по прямым долгосрочным договорам, частично мы выходим на торги через разные площадки, например, Украинской энергетической биржи. Безусловно, долгосрочные договора обеспечивают определенную стабильность. При этом, как и большинство компаний на рынке, работаем с привязкой к ценам на европейских хабах CEGH или TTF. Ценообразование в Украине, в общем-то, отображает цену в Европе плюс транспорт и определенную местную корректировку в плане баланса спроса.

Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация далее. Обычно на рост цены влияет отопительный сезон, но сейчас газохранилища и в Европе, и в Украине заполнены. Газ в подземках нашей страны хранят и иностранные трейдеры. Будут они его выводить из страны или попытаются продать здесь – также повлияет на цены.



- Какой вы видите для себя среднесрочную программу развития? Это увеличение добычи или удержание ее на существующем уровне?

- В наших планах - наращивание добычи. Есть утвержденная бизнес-стратегия, которой мы следуем и достаточно успешно по ней продвигаемся. Газ мы небезосновательно считаем перспективным ресурсом, учитывая мировые прогнозы о росте его потребления как источника энергии. В отдельных прогнозах речь идет и о выходе газа на лидирующие позиции, с учетом того, что потребление менее экологичных угля и нефти будет снижаться, а газ и вся возобновляемая генерация, скорее всего, будут расти. Безусловно, с ростом спроса ожидаем благоприятную динамику в плане цен. Газ как ресурс удобен во всех смыслах – он экологичный, удобный в транспортировке и хранении. Мы видим достаточно неплохие перспективы в этой сфере.



- Сейчас много разговоров об открытии рынка газа для населения. Рассматриваете ли вы для себя возможность выхода на этот рынок?

- Это совсем другой вид бизнеса. В то же время мы прорабатываем для себя различные варианты, чтобы понимать, как теоретически и практически с этим можно работать и каких ресурсов это требует. Но сейчас четких решений о выходе на розничный рынок мы не принимали, изучаем его работу. На самом деле розничный рынок только формируется и нужно время, чтобы он вошел в цивилизованную форму работы.



- Какая загрузка пеллетного завода? Куда на сегодня осуществляется сбыт продукции?

- Сейчас это уже самостоятельный проект, вне радиуса группы Smart Energy. Насколько мне известно, завод за последние несколько лет переориентировался на производство животноводческой пеллеты, которая идет на корм и подстилку для животных. Свою продукцию они поставляют в страны ЕС, а также на рынки Ближнего Востока.

Интервью с Глазуновым обнародовано на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"