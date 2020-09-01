Smart Energy в 2020г планирует увеличить добычу газа на 5-6% - CEO

Smart Energy планирует в 2020 году увеличить добычу газа на 5-6% по сравнению с 2019 годом – до 390 млн куб. м, сообщил генеральный директор группы Сергей Глазунов.

"Если говорить о планах до конца года, то показатели по добыче мы рассчитываем выполнить. Это, порядка, 390 млн куб. м газа. В прошлом году объем добычи по группе Smart Energy составил 368,8 млн куб. м, в 2018 – 295,8 млн куб. м", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по его словам, финансовые показатели группы из-за значительного падения цен на энергоресрусы как в мире, так и в Украине ухудшились. В частности, выручка в первом полугодии сократилась приблизительно на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Частично мы компенсировали падение цен за счет наращивания объемов добычи, но в целом ситуация не самая благоприятная. Разумеется, это отразилось и на нашем показателе EBITDA, прибыли, а также сумме отчисляемых налогов", - отметил CEO.

Глазунов также сообщил, что группа во втором квартале из-за низких цен вынужденно пересмотрела свои операционные бюджеты на текущий год, сократив инвестиции почти на 40%.

"У нас сейчас происходит пересмотр и актуализация наших производственных программ, часть проектов пришлось сместить по срокам из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры", - сказал он.

В то же время Smart Energy не отказывается от нового бурения, и в течение следующих двенадцати месяцев планирует забурить две новые скважины.

В среднесрочной перспективе предприятия группы намерены продолжить свое развитие, и наращивать добычу природного газа, ожидая восстановления спроса на ресурс и более благоприятной динамики в плане цен.

"Есть утвержденная бизнес-стратегия, которой мы следуем, и достаточно успешно по ней продвигаемся. Газ мы небезосновательно считаем перспективным ресурсом, учитывая мировые прогнозы о росте его потребления как источника энергии. В отдельных прогнозах речь идет и о выходе газа на лидирующие позиции, с учетом того, что потребление менее экологичных угля и нефти будет снижаться, а газ и вся возобновляемая генерация, скорее всего, будут расти. Безусловно, с ростом спроса ожидаем благоприятную динамику в плане цен. Газ как ресурс удобен во всех смыслах – он экологичный, удобный в транспортировке и в хранении. Мы видим достаточно неплохие перспективы в этой отрасли", - резюмировал Глазунов.

Как сообщалось, Smart Energy в январе-июне 2020 года увеличила добычу природного газа на 9,5% (на 17,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 198,7 млн куб. м, газового конденсата – на 9,3% (на 1,5 тыс. тонн), до 17,6 тыс. тонн, производство сжиженного пропан-бутана – на 9,8% (на 0,4 тыс. тонн), до 4,5 тыс. тонн.

Smart Energy – управляющая компания, входящая в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского и занимающаяся реализацией проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики. Нефтегазовое направление группы представлено в Полтавской и Харьковской областях компаниями ЧАО "Укргазвыдобуток", публичной британской компанией Regal Petroleum с активами в Полтавской (представительство "Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД"), ООО "Пром-Энерго Продукт" и ООО "Аркона Газ-Энергия".