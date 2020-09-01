CEO Smart Energy: Газодобывающая отрасль рассчитывает на продление существующих ставок на добычу из новых скважин

Smart Energy, как и вся газодобывающая отрасль, рассчитывает на продление существующих стимулирующих ставок на добычу из новых скважин, сообщил генеральный директор группы Сергей Глазунов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Отрасль сейчас очень рассчитывает на поддержку со стороны государства. Совместно с Ассоциацией газодобывающих компаний Украины еще весной мы подали ряд предложений, которые в основном ориентированы на фискальные стимулы. В частности, необходимо продлить гарантированный государством срок неизменности налогообложения добычи из новых скважин с 5 до 10 лет", - сказал он.

По его словам, отрасль также ожидает введения стимулирующей рентной ставки для скважин, которые можно восстанавливать с помощью капремонтов, и для добычи нетрадиционных залежей углеводородов.

"Мы считаем, что необходимо комплексно пересмотреть ставки налогообложения для добычи углеводородов в Украине и привести их в соответствие со среднеевропейским уровнем. Поскольку многие страны уже предприняли определенные фискальные меры для стимулирования собственной добычи, надеемся, что это произойдет и в Украине", - отметил Глазунов.

CEO Smart Energy напомнил, что газодобывающая индустрия является капиталоемкой и достаточно инертной. В частности, активная программа развития предыдущих лет и существующий рост добычи на предприятиях группы во многом обусловлен стимулирующей рентной ставкой на газ для новых скважин, которая была введена с января 2018 года.

Как сообщалось, в конце 2017 года Верховная Рада внесла в Налоговый кодекс изменения, предусматривающие снижение до 6% и 12% рентной плату на добычу природного газа из новых скважин (соответственно глубиной свыше 5 км и до 5 км).

Smart Energy в январе-июне 2020 года увеличила добычу природного газа на 9,5% (на 17,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 198,7 млн куб. м, газового конденсата – на 9,3% (на 1,5 тыс. тонн), до 17,6 тыс. тонн, производство сжиженного пропан-бутана – на 9,8% (на 0,4 тыс. тонн), до 4,5 тыс. тонн.

Smart Energy – управляющая компания, входящая в группу "Смарт-холдинг" Вадима Новинского и занимающаяся реализацией проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики. Нефтегазовое направление группы представлено в Полтавской и Харьковской областях компаниями ЧАО "Укргазвыдобуток", публичной британской компанией Enwell Energy (ранее - Regal Petroleum), ООО "Пром-Энерго Продукт" и ООО "Аркона Газ-Энергия".