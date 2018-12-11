Замгендиректора МТСБУ Л.Белошицкая: Задача Моторного бюро - защищать тех, кому не повезло

Эксклюзивное интервью заместителя гендиректора МТСБУ Людмилы Белошицкой агентству "Интерфакс-Украина"

Моторное бюро как бы у всех на слуху, но немногие знают его функции и обязанностях. В чем же его основное предназначение?

Основная функция Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) - это гарантия. Если разобраться, то Моторное бюро и создавалась в основном для того, чтобы законопослушные граждане, заключая договора страхования, понимали, что в любой ситуации что бы с ними не случилось, они всегда получат возможность на возмещение: или у страховой компании, если виновный в ДТП имеет полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), или в МТСБУ.

По страховой компании понятно, а в каких случаях платит Моторное бюро?

Случаи достаточно простые. Первый и наиболее распространенный, когда виновником ДТП является участник, у которого нет договора ОСАГО. В таком случае пострадавший обращается в Моторное бюро, и оно делает выплату, а затем предъявляет регресс к виновнику ДТП. Таким образом, пострадавший освобождается от необходимости втягиваться в судебные тяжбы, предъявления претензий к виновному лицу, длительного ожидания компенсации своих затрат. Все это происходит гораздо быстрее, поскольку всю остальную работу с виновником уже ведет непосредственно Моторное бюро.

Второй случай, частота которого сейчас постоянно возрастает: это когда виновный в ДТП - участник боевых действий. Статистика свидетельствует, что около 50 тыс. наших защитников, уже получили статус участника боевых действий. К сожалению, они достаточно часто становятся виновниками ДТП. Если это происходит, то за участника боевых действий выплату осуществляет Моторное бюро и регресс не предъявляет, поскольку такая льгота предусмотрена государством. Единственное условие: если виновник ДТП, участник боевых действий, то он обязан подтвердить свой статус предоставлением копии документа, заверенного надлежащим образом.

Однако основной пласт выплат на сегодняшний день - это выплаты за страховые компании, которые утратили статус членов бюро. К сожалению, согласно действующему законодательству, мы не можем делать выплаты по их обязательствам, до момента признания этих компаний банкротами и утверждения ликвидационного баланса. Такая норма предусмотрена действующей на сегодняшний день редакцией закона.

Когда в 2004 году принимали закон об обязательном страховании автогражданской ответственности, рынок был достаточно стабилен, была благополучная ситуация и у нас в стране, и на рынке, в частности. Мы думали, что статья, регулирующая выплаты за компании, покинувшие рынок, будет практически не востребована или это будут какие-то уникальные ситуации. К сожалению, начиная с 2013 года, мы видим иную картину, очень много компаний уходит с рынка.

Проблема еще и в том, что, в отличие от банковской системы, где банк не может просто исчезнуть, поскольку в него вводится временная администрация, проводится оценка его финансового положения, капитализации, определяются возможности выполнить обязательства, и принимается решение об оздоровлении или ликвидации банка, то на страховом рынке эта система не работает. Наши страховые компании исчезают просто так: сегодня еще заключали договора, а завтра их уже нет по месту регистрации. К сожалению, по многим таким компаниям процесс банкротства так и не начат. У нас есть компании, которые ушли с рынка еще в 2013 году, но процесс банкротства по ним даже не начинался и, скорее всего, мы понимаем, что и не начнется. Поэтому выполнять обязательства перед пострадавшими, в соответствии с их правом по указанной статье, Моторное бюро, на сегодняшний день, не имеет возможности.

Сколько таких компаний?

Начиная с 2013 по сегодняшний день, рынок покинуло 38 компаний. Но уходили они по-разному. Некоторые компании после выхода из Моторного бюро, продолжали свою деятельность и добросовестно выполняли свои обязательства по заключенным договорам, по другим начинались процессы банкротства, а третьи просто исчезали. Но даже в тех случаях, когда процесс банкротства начинался, то он длился на протяжении нескольких лет. И все это время пострадавшие ждали возможности получения регламентной выплаты из фондов Моторного бюро. На сегодняшний день, завершены процессы банкротства и ликвидации по компаниям "Авионика", "Интертрансполис", "Райп", "Страховые традиции" "Лафорт", "Экологическая страховая компания", "Добробут", "Городская страховая компания". По компаниям "Гарант-Авто" и "Украине" процессы банкротства еще продолжаются.

Получается, пострадавшие по этим компаниям выплаты, скорее всего, полностью не получат, а только часть за средств страховщика, оставшихся в МТСБУ?

Мы очень долго думали, как сделать так, чтобы хотя бы частично компенсировать пострадавшим их затраты. Поэтому и был принят далеко не идеальный механизм, но все же позволяющий осуществить частичную компенсацию. Для того, чтобы рассчитать, какая максимальная сумма компенсации возможна по каждой компании, нужно знать количество пострадавших, которые обратятся за выплатой в Моторное бюро. Действующий порядок предполагает, что в установленные сроки пострадавшие должны подать пакет документов для выплаты в Моторное бюро. Решение о начале приема заявлений по каждой компании принимает Президиум, и после этого на сайте Моторного бюро размещается объявление, в котором указываются сроки и порядок подачи документов.

После окончания этого срока, в зависимости от количества обращений и остатка средств конкретно каждого страховщика, утверждается предельная сумма компенсации на одного пострадавшего и после этого начинается процесс выплат. Конечно, можно сказать, что не совсем справедливо, если кто-то не знал и не подал документы, и, соответственно, не смог получить хотя бы часть возмещения, но, к сожалению, пока других законных возможностей у нас нет. Хочу особенно подчеркнуть, что после завершения процесса банкротства, все пострадавшие, которые получили частичное возмещение, получат доплату, а остальные получат возмещение в полном объеме.

После признания компании банкротом таким выплатам присваивается статус регламентных, и для их компенсации уже используются средства не только страховщика, но и других компаний членов Моторного бюро, т.е. подключается солидарная ответственность. До момента, пока это выплата не имеет статуса регламентных выплат, мы не имеем права использовать деньги Фондов т.е. других страховщиков.

Есть ли данные о том, сколько за свое исчезновение платит сам ушедший с рынка страховщик, а сколько - все остальные за него?

Если говорить о компаниях, ушедших давно, до момента, когда еще не было предусмотрено формирование дополнительных фондов, то только 10-20% обязательств покрывали средства страховщика, а остальное за счет средств общих фондов МТСБУ. На сегодня, конечно, за счет формирования дополнительных фондов эта часть увеличилась в среднем до 30%.

Поэтому мы с очень большой надеждой ждали принятия в новой редакции закона об ОСАГО (№3670д). Для Моторного бюро очень важными были изменения редакции статьи, определяющей порядок выплаты за компании, утратившие членство в Моторном бюро. Новая редакция предусматривала право начинать выплаты с момента утраты лицензии или прекращения членства страховщика в Бюро. Соответственно, это бы дало возможность пострадавшим значительно сократить сроки получения возмещения из фондов Моторного бюро и облегчило бы подачу документов. Кроме того, если на момент обращения пострадавшего в Моторное бюро, транспортное средство не отремонтировано, МТСБУ могло бы провести процедуру урегулирования от принятия сообщения о страховом событии, назначения независимого эксперта, сбора всего пакета документов, необходимых для осуществления выплаты.

Сейчас же получить необходимую выплату проблематично, потому что собрать полный пакет документов, учитывая давность события, очень сложно: компании ушли давно, у многих не было требования обязательной экспертизы, очень часто они оценивали убыток через счет СТО или путем заключения договора о согласовании суммы выплаты, которая могла быть гораздо меньше реального ущерба. Такое практикуется, к сожалению, у нас на рынке. Поэтому у пострадавшего может отсутствовать документ, на основании которого мы могли бы установить размер ущерба, а без этого невозможно осуществить регламентную выплату

Хочу еще раз отметить: мы ожидали законодательных изменений, потому что средств в фондах Моторного бюро - более чем достаточно для того, чтобы по всем этим компаниям выполнить обязательства в полном объеме. Мы надеялись, эта норма будет распространяться и на обязательства тех страховых компаний, которые прекратили членство до вступления в действия этого закона.

Закон не принят и, учитывая, что 2019-й – это год выборов, когда будет принят не известно. Нельзя ли другим нормативными актами осуществить выплаты пострадавшим людям?

Юристы сейчас изучают этот вопрос. В данной ситуации нужен закон, нормативные акты не помогут, поскольку это Фонды, это финансы и эта норма должна читаться однозначно.

Когда законопроект рассматривался в парламенте, мы переживали, что в случае его принятия к нам сразу обратится множество пострадавших, все будут хотеть, как можно скорее получить выплату. Но есть физические возможности обработки документов. Для себя мы прорабатывали вариант привлечения страховых компаний к этому процессу, чтобы люди могли через любую страховую компанию подать необходимый пакет документов.

Но, к сожалению, такой необходимый законопроект не просто отправили на доработку, а вообще сняли с рассмотрения и стало понятно, что в этой каденции Верховной Рады вопрос по Закону закрыт, а в новой сразу будет не до него.

К сожалению, связанные со страховой деятельностью законы как-то всегда отодвигаются на второй план, т.к., по мнению депутатов, есть более важные социальные проекты. И я совсем не согласна с прозвучавшими во время рассмотрения в парламенте законопроекта мнением о том, что он антисоциальный.

В законопроекте было много норм, предложенных, в частности, и нашим регулятором, которые предполагали усиление требований к страховщикам: это и сокращение сроков с 90 до 60 дней, и обязательное привлечение независимых экспертов для оценки ущерба, и осуществление выплат без учета износа автотранспорта и введение очень серьезных штрафных санкции за задержку выплат. Ведь всем известно, что, на сегодня, страховые компании зачастую затягивают сроки выплаты или предлагают клиенту быстро, но 50% необходимой суммы, или все, но неизвестно, когда.

Может ли МТСБУ, зная такую ситуацию, вмешаться и прекратить эту пагубную практику?

Дело в том, что компании, использующие эту схему, как правило, подписывают договор с пострадавшим. Т.е. это происходит по согласованию двух сторон. Мы можем говорить, что это безнравственно, порождает у людей недоверие к страхованию, толкает к приобретению дешевого некачественного полиса: "Ну, зачем я буду платить какой-то компании 2 тыс. грн, если куплю за 800 грн, все равно, когда что-либо произойдет, выплату не дождешься".

Сам рынок порождает к себе такое отношение. О том, что делят выплату практически в два раза, понятно, поскольку, например, средняя регламентная выплата в Моторном бюро почти вдвое выше, чем у страховой компании. Мы понимаем, что в Моторное бюро, как правило, по мелким выплатам не обращаются, у нас в основном крупные убытки, у страховщиков много мелких. Но, опять же, больше мелких выплат, потому что выплачивают частично.

Каков сейчас размер средней выплаты?

По итогам 10 месяцев текущего года по рынку - около 17 тыс. грн, по МТСБУ средняя регламентная выплата - 26 тыс. грн. Более того, в ходе подбора кадров к нам на собеседование приходят и сотрудники из отделов урегулирования страховых компаний. Мы узнаем, что у них следующая система оплаты: оклад, который может быть не очень большой, далее следует надбавки за счет уменьшения размера выплат путем убеждения клиента в том, чтобы он соглашался на сумму выплаты меньше, чем реально оценивается размер ущерба. Это даже не скрывается. Часть страховщиков предлагает нам также использовать этот механизм договорных отношений с пострадавшими с целью уменьшения выплат из фондов. На что мы говорим: делать этого не будем, а выплаты будем осуществлять в соответствии с действующим законодательством. Пострадавшие часто обращаются к нам за помощью, с просьбой повлиять на недобросовестные страховые компании. Мы не можем подрывать доверие к этому виду страхования.

Скольким пострадавшим Моторное бюро помогло с выплатами?

За 10 месяцев этого года осуществили выплаты по 4911 делам. Средняя выплата - 26,1 тыс. грн.

По ушедшим с рынка компаниям выплаты получил 1301 пострадавший. Средняя выплата - 10,8 тыс. грн, т. к. выплата осуществлялась частично: средняя сумма компенсации варьировала от 5 до 25 тыс. грн. Самая крупная выплата была по компании "Новой" - 25 тыс. грн, поскольку обратилось немного людей, а средств было достаточно.

Есть ли шанс после признания компании банкротом дополучить оставшиеся средства?

Обязательно, мы это гарантируем. У нас есть определенный размер ущерба, из него вычитается уже выплаченная сумма, и разница будет доплачиваться.

Не кажется ли вам, что из-за такого отношения страховщиков обязательный вид страхования превращается в лотерею. Как повезет, будет у владельца автотранспорта, нанесшего ущерб, нормальный полис или он куплен неизвестно где?

На 100% да. Поэтому мы и утверждаем, что задача МТСБУ - защитить тех, кому, условно говоря, не повезло, у кого виновник ДТП оказался либо без полиса, либо участником боевых действий или с полисом компании, которая на тот момент ушла с рынка. Но, еще раз хочу подчеркнуть, что отсутствие необходимых законодательных норм не дают нам возможности в полном объеме выполнять свои обязательства. Очень часто бывает стыдно встречаться с людьми, приходится приносить извинения, просить прощения за несовершенство законодательства, и за невозможность своевременно оказать помощь.

Моторное бюро может применять санкции к своим членам, зная, что они ведут себя, мягко говоря, непорядочно?

Дело в том, что у нас есть внутренняя система мониторинга, есть внутренние рычаги, позволяющие частично регулировать ситуацию. Например, контролируем количество жалоб. В основном 90% из них приходится на 10 страховых компаний. Жалобы, понятно, есть на всех. Но у одних компаний при урегулировании за месяц 1000 дел - одна-две, на других - при урегулировании 40 дел - 10 жалоб.

У нас есть наши внутренние нормативные документы, принятые на общем собрании, которые позволяют оценивать деятельность страховщика и информировать страхователей о качестве выполнения ими принятых обязательств. Но этого недостаточно.

На мой взгляд, вообще этим вопрос должен заниматься регулятор. Если речь идет о большом количестве жалоб, то Нацкомиссия должна проверять страховщика, уровень его капитализации и в случае выявления нарушений лишать его лицензии. Моторное бюро в соответствии с Законом, можем исключить компанию из членов Моторного бюро, только при одном условии: наличие задолженности по отчислениям в гарантийные фонды. Как правило, компания, которая начинает себя вести на рынке некорректно, но хочет еще собрать какое-то количество премий, с Моторным бюро рассчитывается своевременно и в полном объеме, исключая, таким образом, даже формальную возможность лишить ее членства в бюро.

Мое лично мнение, имея большой опыт работы на страховом рынке и в Моторном бюро: если на компанию идет большой поток жалоб, даже при формальном выполнении всех требований по капитализации и платежеспособности, нужно отзывать лицензию. Ни для кого не секрет, что многие акционеры, открывая страховую компанию, рассматривают ее как источник накопления капитала для своих целей и других видов деятельности. Для этой цели они берут компанию, капитализируют ее, размещая деньги на депозитах, которые не разрешают использовать на выполнение обязательств этой компании. Эти средства лежат именно для того, чтобы компания выполнила необходимый показатель по платежеспособности. Такая компания два года собирает премии, демпингует, дает высокую комиссию, хорошо понимая, что пик выплат начинает наступать с третьего года, и на третий год она исчезает. Поэтому если на страховщика систематически поступает большое количество жалоб на невыполнение обязательств, надо в кротчайшие сроки отзывать у него лицензию, дабы защитить потенциальных страхователей.

Для меня это особенно больно, поскольку это касается обязательного вида страхования, цель которого своевременно оказать помощь ПОСТРАДАВШЕМУ! Государство обязывает людей покупать полис ОСАГО, а значит, оно и мы должны гарантировать им, что услуга, которую, они купили, будет предоставлена качественно, своевременно, без нервотрепки и формирования негативного имиджа страхового рынка

Ваши советы страховым компаниям.

Изменить отношение к клиентам, страхователям. Как следствие - работа с акционерами и все-таки достижение реальной капитализации, а не той, которая сейчас существует.