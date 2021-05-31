Средств в солидарной системе МТСБУ хватит, чтобы позаботиться об интересах пострадавших людей - замгендиректора МТСБУ

Эксклюзивное интервью заместителя генерального директора МТСБУ Людмилы Белошицкой агентству "Интерфакс-Украина"

Текст: Лидия Гришан



- В конце апреля НБУ приостановил действие лицензий четырех членов Моторного бюро и обязал их до 3 июня устранить выявленные регулятором нарушения. Как будет развиваться ситуация, если они этого не сделают и у них будут отозваны лицензии, в том числе на ОСАГО?

- По действующим нормам закона, возможны три сценария. Первый – если компания не платит ежемесячные взносы в гарантийные фонды Бюро более двух месяцев подряд, она автоматически теряет членство в Бюро. Не буду скрывать: у некоторых компаний из этого списка ("Ю.Би.Ай-КООП", "Ю.Ес.Ай.", "Глобал Гарант" и "Международная СК") уже есть задолженность перед фондами МТСБУ за март. Если они не оплатят еще и за апрель, то 30 июня будут автоматически исключены из Бюро.

Вторым вариантом является добровольный выход компании на основании ее заявления.

Третий – когда у страховщика аннулирована лицензия (ст. 52.2. закона "Об ОСАГО"). Решение в таком случае принимает общее собрание страховщиков-членов Бюро. Ближайшее общее собрание назначено на 23 июня.



- По вашей оценке, какие или сколько из четырех вышеуказанных компаний могут вообще уйти с рынка?

- С моей стороны некорректно делать такие прогнозы. Лицензии приостановлены на все виды страхования, не только на ОСАГО, из-за нарушения требований законодательства к капиталу и платежеспобности страховщика. Способны ли компании найти ресурсы и устранить замечания регулятора – вопрос к их собственникам, топ-менеджменту и НБУ. Что касается ОСАГО, действительно, к этим страховщикам есть претензии по качеству урегулирования, количеству жалоб от пострадавших на их действия и т.п. По нашей информации, как минимум, одна компания из списка покинет рынок. Мы контролируем ситуацию и готовы к любому развитию событий.



- Что будет с пострадавшими, которым должны выплатить возмещение компании, если они все-таки не справятся и регулятор лишит их лицензий?

- Формально лишение лицензии не является основанием для того, чтобы компания прекратила выполнять свои обязательства перед пострадавшими. По факту, мы все понимаем, что в такой ситуации страховщик, скорее всего, не сможет или не захочет платить.

Самым лучшим вариантом было бы принятие нового закона "Об ОСАГО". МТСБУ многократо заявляло, что откровенно несправедливые нормы, касающиеся выплат за компании, ушедшие с рынка, надо менять. Если закон будет принят, то Бюро сможет начать осуществлять регламентные выплаты за компании, не выполнившие свои обязательства, через какой-то четко оговоренный срок, независимо от формальных процедур банкротства таких компаний. Например, если страховщик не платит более трех месяцев, за него заплатит Бюро.



- Есть ли шанс, что новый закон примут достаточно быстро?

- Трудно сказать, это зависит от большого количества факторов. Мы считаем, что работу надо максимально ускорить. Месяц назад МТСБУ обратилось с открытым письмом к комитету ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и к НБУ с просьбой создать рабочую группу по закону. Правовой комитет Бюро возобновил работу над уточнениями формулировок норм закона.

НБУ и парламент демонстрируют высокую активность в вопросах обновления отраслевого законодательства. Например, закон "О страховании" одобрен профильным комитетом ВР и рекомендован к первому чтению. Рассчитываем, так же произойдет и с законом "Об ОСАГО".



- А если новый закон все-таки не будет принят в ближайшем будущем, кто будет платить клиентам?

- Мы готовы к любым сценариям. Делаем все возможное, чтобы и в таком случае пострадавшие получили выплату как можно скорее.

Сейчас наработано несколько вариантов действий, каждый их них имеет свои преимущества и недостатки. На каком из них остановимся, будут решать общее собрание и Президиум Бюро.



- Какие это варианты?

- Если компания готова действовать порядочно, то она сама может передать МТСБУ реестр заявленных страховых событий на сумму, равную средствам, имеющимся у страховщика в гарантийных фондах Бюро. И тогда фактически Бюро будет просто администрировать и контролировать выплаты, делающиеся за счет денег компании в фондах. Преимущества этого варианта очевидны: мы выплатим гарантированно и быстро. Недостатки - в том, что не всем пострадавшим хватит денег. Также мало шансов получить деньги по страховым событиям, которые еще могут произойти по действующим договорам этих компаний.

Второй вариант - Бюро будет выплачивать по принципу "кто первый пришел за выплатой с пакетом документов, тот и получил ее" до того момента, пока не закончатся средства страховщика в гарантийном фонде. Проблема та же, что и в предыдущем случае.

Третий сценарий - действовать так же, как мы действовали ранее. В течение нескольких месяцев МТСБУ собирает документы на выплату у пострадавших, затем в зависимости от соотношения общей суммы претензий и остатков средств страховщика в фондах принимает решение о предельном размере выплаты на одного пострадавшего. Кому-то такой размер покроет весь причиненный в ДТП ущерб, кому-то - нет, но каждый получит хоть какие-то деньги. Это более справедливый подход, но выплату пострадавшим приходится ждать дольше.

И последний вариант - это прогнозная оценка количества дел, которые надо будет урегулировать по всем уже заключенным компанией договорам, пока они не закончат действие. Установить на основе этих данных среднюю сумму возмещения и выплачивать ее. Здесь есть риск ошибиться в оценках.



- Исходя из какого принципа будет выбираться решение?

- Так, как мы делаем всегда: чтобы был максимальный баланс справедливости по отношению к каждому пострадавшему и скорости получения выплаты при условии соблюдения действующих законодательных норм. Они не всегда справедливы, но мы не можем их нарушать. Как видите, задача не из простых.



- Вы сказали, что денег отдельной компании недостаточно для всех необходимых выплат по ее обязательствам. Почему? Разве нельзя формировать фонды так, чтобы хватило всем пострадавшим, если компания уйдет с рынка?

- Скажу прямо – мнение, что денег страховщика в фонде МТСБУ должно хватить на покрытие всех его обязательств, ошибочно. Это просто невозможно. В таком случае на компанию легла бы непомерная финансовая нагрузка, а на Бюро – необходимость управлять огромными суммами в фондах, что создает разного рода опасность. Все мы еще помним, что относительно недавно (7-10 лет назад) фонды Бюро были объектом нездорового коррупционного интереса разных политических сил. Чем больше фонды, тем выше подобные риски.

Основной принцип, который лежит в основе работы МТСБУ, как и гарантийных фондов по ОСАГО в других странах – солидарная ответственность. То есть все страховщики отвечают по обязательствам конкретной компании.

При этом чтобы снизить нагрузку на солидарную систему, в последние годы каждый страховщик формирует в МТСБУ дополнительные гарантийные фонды в зависимости от объема его бизнеса по ОСАГО. Недавно, осознавая риски ухода некоторых компании с рынка, Президиум принял решение повысить размеры отчислений в эти фонды для ускорения их наполнения, то есть уровень личной ответственности каждой компании по ее обязательствам становится выше.

Проблема в нашей стране заключается в том, что солидарная ответственность сейчас может "включиться" только после того, как страховая компания либо ликвидирована, либо признана банкротом. И та, и другая процедура длятся годами. Поэтому мы так настаиваем на внесении изменений в законодательство, чтобы можно было выплачивать, не дожидаясь завершения этих процессов.



- Предположим, рынок покинет несколько компаний, и будут приняты изменения в закон, на основании которых Бюро сможет выплачивать по их обязательствам сразу. Хватит ли тогда денег в фондах Бюро?

- Мы провели необходимые расчеты. Средств в солидарной системе хватит. Есть все необходимое, чтобы позаботиться об интересах пострадавших людей.