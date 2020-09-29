Мы готовы выплатить за компании, не выполнившие обязательства перед пострадавшими в ДТП - замгендиректора МТСБУ

Эксклюзивное интервью с заместителем генерального директора МТСБУ Людмилой Белошицкой



- Одна из основных тем сейчас как в мире, так и в Украине – это влияние карантина на деятельность той или иной отрасли или организации. Как этот непростой период переживает Моторное бюро?

- Основная функция Моторного бюро - это гарантирование. Моторное бюро и создавалась в основном для того, чтобы законопослушные автовладельцы, заключая договор ОСАГО, понимали, что в случае любого ДТП они получат возможность возмещения ущерба: компенсацию выплатит или страховая компания, если виновный в аварии имеет полис ОСАГО, или МТСБУ. А также для защиты интересов других участников дорожного движения, в частности, пешеходов, велосипедистов и т.д. в определенных ситуациях, например, когда они стали жертвой ДТП, где у виновника не застрахована его гражданская ответственность или виновник скрылся с места ДТП.

Работа Бюро построена таким образом, что все процедуры урегулирования автоматизированы, поэтому мы легко перешли на удаленный режим без потери качества и скорости работы. Для пострадавших, которые приходили к нам за компенсацией ущерба, практически ничего не изменилось. Мы заботимся и о наших посетителях, и о сотрудниках, поэтому с началом пандемии документы на получение регламентной выплаты можно подать или по обычной почте, или завезти в Бюро и положить в специальный ящик. Возле него стоит телефон, если есть вопросы, звоните, наши специалисты все разъяснят.

Хочу обратить внимание, что для ускорения нашей работы, сейчас лучше всего подавать все документы на получение выплаты в одном формате: либо все бумажные, либо все в электронном виде с электронной подписью.



- Можно уточнить, в каких случаях страховое возмещение выплачивает не страховщик, а МТСБУ?

- Первый и наиболее распространенный - когда виновником ДТП является водитель без полиса ОСАГО. В таком случае пострадавший обращается в Моторное бюро, и мы производим регламентную выплату из гарантийных фондов, а затем предъявляем регрессный иск к виновнику ДТП. Таким образом, пострадавший освобождается от необходимости вступать в судебную тяжбу непосредственно с виновником, чтобы получить с него компенсацию ущерба, и получает компенсацию ущерба независимо от уровня финансового состояния виновника. За первое полугодие мы выплатили более 68 млн грн по таким случаям, это свыше 65% от общей суммы выплат из гарантийных фондов Бюро.

Второй случай - виновник ДТП относится к льготной категории граждан, он инвалид первой группы или участник боевых действий. Мы наблюдаем постоянное увеличение количества и суммы таких выплат: за первое полугодие выплатили более 18 млн грн, или 18% от общей суммы. Это неудивительно, поскольку, согласно прошлогодним данным Министерства ветеранов, количество людей со статусом участника боевых действий в Украине превышает 370 тыс. человек. В таких случаях мы не предъявляем регресс, поскольку эта льгота предусмотрена государством. Единственное условие: если виновник ДТП является участником боевых действий, он обязан подтвердить свой статус предоставлением копии документа, заверенного надлежащим образом.

МТСБУ также осуществляет выплату пострадавшему, если виновник скрылся с места ДТП, или ДТП произошло с автомобилем, которым завладели неправомерно, например, угнав его. Но таких выплат обычно совсем немного, несколько десятков за год.

И последнее по порядку, но не по важности: МТСБУ также выплачивает за компании, признанные банкротами или ликвидированные в установленном порядке, и компании, прекратившие свою работу, не выполнившие всех обязательств перед пострадавшими, но еще не признанные банкротами. За полгода мы выплатили за банкротов почти 11 млн грн - гораздо больше, чем за аналогичный период 2019 года, так как в конце прошлого года начали процесс выплат за СК "Украина" и "Наста", и сейчас продолжаем осуществлять выплаты по их обязательствам. Помимо того 4 млн грн выплатили по обязательствам ушедших с рынка компаний.



- Многие пострадавшие в ДТП жалуются, что процесс выплаты растягивается не на один месяц. Что мешает выплачивать быстрее?

- Ну, во-первых, "многие жалуются" – это один из мифов об ОСАГО, а не реальность. За весь второй квартал МТСБУ получило всего 376 жалоб и в это число входят не только жалобы на задержку сроков выплаты. Уровень жалоб – всего 1% от общего количества урегулированных требований. Средний срок выплат во втором квартале – 77 дней. Рынок, несмотря на карантин, стал даже выплачивать несколько быстрее, чем в аналогичном прошлогоднем периоде. Несколько обидно слышать такое утверждение, зная, какова реальная ситуация и сколько усилий прикладывают страховщики ОСАГО, чтобы сроки урегулирования постоянно сокращались.

Что касается нашей работы, большинство выплатных дел, которыми занимается Бюро, требуют в соответствии с законодательством судебного решения относительно установления виновника ДТП. Суды и раньше работали не быстро, во время карантина это стало особенно заметно, и улучшений здесь пока не предвидится. Думаем даже над радикальными идеями. Например, если на 85-й день с момента подачи пакета документов (напомню, по закону мы обязаны сделать выплату в течение 90 дней с момента получения всех документов на выплату, в том числе и решения суда, если это необходимо) у нас еще нет решения суда, но при этом предполагаемый виновник ДТП не отрицает вину и готов письменно подтвердить это, делать выплату без решения суда, а потом присоединять этот документ к выплатному делу. Но это вопрос, который еще требует тщательной юридической проработки. Подобное решение можно было бы предусмотреть и в новом законе "Об ОСАГО", так как именно судебные разбирательства, особенно по делам, где есть пострадавшие, очень часто становятся причиной больших сроков выплат.

Кроме того, принятие нового закона или внесение изменений в действующий позволит ускорить выплаты за страховщиков-банкротов. Сейчас это возможно только после процедуры банкротства или ликвидации компании, а необходимо – сразу после отзыва у нее лицензии либо исключения из членов Бюро. Мы несколько лет буквально упрашиваем законодательную власть дать нам возможность помочь людям, внеся изменения в закон. НБУ и профильный комитет Верховной Рады сейчас активно взялись за работу над отраслевым законодательством, куда входит и закон "Об ОСАГО". Мой острожный прогноз – до следующего лета новый закон должен быть принят. Мы – страховщики и Бюро – делаем все возможное для этого: подготовили свои наработки по новым нормам закона на основании Евродирективы и зарубежных практик, постоянно напоминаем власти о необходимости поднять уровень защиты участников дорожного движения.



- Если необходимые изменения в законодательстве будут приняты, то справится ли Бюро с наплывом пострадавших, которые придут за выплатами? Ведь эта норма закона имеет обратное действие, и выплачивать придется за все компании, которые ушли за последние годы?

- Мы полностью готовы. У Бюро достаточно средств, чтобы произвести выплаты по обязательствам всех таких страховщиков. Наши расчеты показывают, что средств хватит при любом сценарии. С точки зрения организации процесса выплат в МТСБУ урегулирование технологически отлажено, обработаем все выплатные дела. Конечно, с учетом того, что может быть единовременно большое количество обращений, сроки выплат немного удлинятся, но максимальный срок для таких выплат тоже будет установлен законом. Скажу честно, мы будем рады, когда у нас появится возможность сделать эту работу и помочь всем людям, которые годами ждут выплат.



- Сейчас основная интрига страхового рынка, кто из страховщиков сможет выполнить все требования по платежеспособности, а кто будет вынужден покинуть рынок. Может ли в связи с этим сократиться количество членов Моторного бюро?

- Прогнозировать сложно. На данный момент ситуация в ОСАГО выглядит достаточно стабильной: у нас хорошие показатели "светофора" (графического информера, показывающего качество работы страховщиков-членов Бюро - ИФ), по сравнению с прошлым годом сроки урегулировании сократились. Во время недавней Одесской конференции представители НБУ в частном порядке озвучили информацию, согласно которой среди страховщиков, не выполнивших распоряжение Нацкомфинуслуг №850 об обязательных критериях и нормативах достаточности капитала и платежеспособности, нет членов Бюро.

Я думаю, если компании и будут уходить, то сделают это цивилизованно, выполнив все обязательства. Об усилении требований регулятора было известно давно. Насколько я знаю, те страховщики, для которых они непосильны, ищут варианты, например, присоединиться к другой компании или стать филиалом более крупной.

В новом законе "О страховании", текст которого сейчас разрабатывается, также появилась новая норма о возможности передать портфель (договоры и обязательства перед клиентами) от одного страховщика к другому. Все это дает надежду на цивилизованный способ трансформации рынка.



- Давайте вернемся непосредственно к работе Моторного бюро. Неоднократно отмечалось, что МТСБУ стремится стать сервисной организацией. Что делается в этом направлении?

- Сейчас мы пересматриваем функционал личного кабинета получателя регламентных выплат. Как он работает на данный момент: вы приходите в Бюро за регламентной выплатой, и мы создаем для вас виртуальный кабинет. Это удобно, но действует только для получателя выплат из фондов Бюро.

Хотим расширить функционал и сделать его доступней, чтобы каждый смог завести себе такой удаленный кабинет: сам регистрируешься, а потом выбираешь нужный сервис. Кроме непосредственно подачи документов на получение регламентной выплаты, хотим обеспечить через кабинет такие возможности, как посмотреть свою историю страхования ОСАГО, получить справку о безаварийной езде, подать жалобу на действие страховщика.

Мы постоянно стремимся сделать, чтобы людям было удобнее. В частности, сейчас рассматриваем возможность подачи документов на получение регламентной выплаты в любом отделении любой страховой компании - члена Бюро. Это удобно для тех, кто живет, например, в регионах и недостаточно диджитализирован для документов с электронной подписью, таких людей немало.

И конечно, всегда стремимся выплачивать быстрее. Однако не все зависит только от нас: как я уже сказала, критически нужен новый закон "Об ОСАГО", его принятие решит большинство проблем пострадавших в ДТП.