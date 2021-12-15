Еврокомиссия внесла пакет законопроектов по созданию в ЕС рынка водорода

Европейская комиссия подготовила пакет законопроектов с целью декарбонизации европейского газового рынка и создания водородного рынка в Европейском союзе в контексте реализации стратегии Green Deal.

«С помощью сегодняшних предложений мы создаем условия для «зеленого» перехода в нашем газовом секторе, стимулируя использование «чистых» газов. Ключевым элементом такого перехода является создание конкурентного рынка водорода со специализированной инфраструктурой. Мы хотим, чтобы Европа была первой в мире, кто установил рыночные правила для этого важного источника энергии и его хранения», — цитируется в сообщении ЕК еврокомиссар по вопросам енергетики Кадри Симсон, пишет Green Deal.

В ЕК подчеркнули, что такие правила создадут необходимый инвестклимат и условия для развития водородной инфраструктуры, в том числе для торговли с третьими странами.

Предполагается, что новые правила облегчают доступ низкоуглеродных газов в трубопроводную систему благодаря снижению тарифов на закачивание газов, повлекут отмену трансграничных тарифов, а также благодаря созданию системы сертификации низкоуглеродных газов. Это позволит учитывать углеродный след тех или иных газов.

Кроме того, новые правила будут гарантировать более облегченную смену энергопоставщика, как это уже практикуется на рынке электроэнергии, чтобы потребители имели возможность лучше сравнивать данные по ценам, счетам и могли выбирать поставку низкоуглеродных газов вместо ископаемого топлива.