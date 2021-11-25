Green Deal

18:52 25.11.2021

"Киевтеплоэнерго" намерено использовать датские технологии в развитии "зеленой" теплоэнергетики

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"Киевтеплоэнерго" намерено использовать датские технологии в развитии "зеленой" теплоэнергетики

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" планирует использовать датский опыт и технологии в сферах модернизации и развития централизованной системы теплоснабжения, а также развития "зеленой" теплоэнергетики, сообщается в пресс-релизе компании в четверг со ссылкой на украино-датский семинар, проведенный на киевской ТЭЦ-6.

"Перспективные проекты развития теплоснабжения, использование водорода и биогаза в производстве тепла, реконструкция сложных теплосетей Киева и опыт Дании по развитию "зеленой" теплоэнергетики обсудили на столичной ТЭЦ-6 представители "Киевтеплоэнерго" и датские теплоэнергетики", - указано в документе.

В семинаре, в частности, приняли участие представители Датского энергетического агентства (DEA), Датского совета централизованного теплоснабжения (DBDH), теплогенерирующего предприятия города Орхус, а также ведущие провайдеры технологических решений для централизованного теплоснабжения.

"В ходе встречи стороны обменялись опытом в направлении повышения надежности и качества отопления в Дании и Украине", - проинформировали в "Киевтеплоэнерго".

При этом глава теплоснабжающей компании AffaldVarme города Орхус Эльзебет Арендт поделились опытом производства "зеленой" теплоэнергии из биомассы, благодаря чему Орхус за семь лет полностью отказался от ископаемого топлива и минимизировал выбросы СО2.

В свою очередь, "Киевтеплоэнерго" представило датской стороне перспективные проекты модернизации и развития системы теплоснабжения Киева, проекты реконструкции сложных участков теплосетей, а также концепции экспериментального производства водорода и биогаза для нужд теплоснабжения Киева в контексте декарбонизации.

В частности, как отметили в компании, "Киевтеплоэнерго" ознакомила датскую сторону с проектами по строительству дополнительных теплосетей на Теремках и насосной станции на Позняках, которые позволят существенно повысить энергоэффективность и надежность системы теплоснабжения этих жилых массивов.

"Отдельно теплоэнергетики обсудили возможные технические решения по реконструкции одного из самых сложных участков теплосетей Киева, проложенного под мостом имени Патона", - отметили в КП.

Также были представлены инновационные экологические решения для развития системы теплоснабжения Киева в презентации пилотных проектов по созданию экспериментальных площадок Технопарк H2Lab и ВиоLab для изучения и применения технологий производства водорода и биогаза для централизованного отопления столицы.

"Мы рады делиться опытом по интеграции "зеленой" энергетики, строительству новых поколений тепловых источников, диджитализации и контролю за процессами, а также в сфере модернизации теплоснабжения жилья. Уверены, что представленные сегодня проекты Киева крайне необходимы и инновационны. Агентство готово оказывать всемерную поддержку их реализации", — отметила представитель Центра глобального сотрудничества DEA Ноэми Шнайдер, слова которой приведены в пресс-релизе.

Украина и Дания сотрудничают в энергосекторе с 2004 года. За это время консультации по повышению эффективности централизованного теплоснабжения получили 11 украинских городов.

КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает 90% потребностей Киева в тепле и почти 60% - в электроэнергии. Предприятие полностью принадлежит Киеву, является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух крупных газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия".

Теги: #теплоснабжение #дания #зеленая_энергетика #модернизация #киевтеплоэнерго
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