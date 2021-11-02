Фонды Рокфеллеров, Ikea и Безоса запускают инициативу для привлечения средств на решение проблем климата

Благотворительные фонды семьи Рокфеллеров и компании Ikea объявили о создании организации - Глобального энергетического альянса для людей и планеты (Global Energy Alliance for People and Planet, GEAPP) для сбора пожертвований богатых стран, компаний и граждан на финансирование энергоперехода в наиболее бедных государствах мира.

Организация, в которую также вошли восемь международных финансовых институтов, включая Всемирный банк и Азиатский банк развития (АБР) располагает ресурсами в размере $10 млрд и начнет тестировать стратегии и инновационные технологии в сфере возобновляемой энергии.

Создатели организации надеются, что в будущем ее проекты смогут привлечь $100 млрд частных и государственных инвестиций, а также помогут предотвратить выбросы CO2 в размере 4 млн тонн, заявил главный исполнительный директор Ikea Foundation Пер Хеггенес в интервью газете Financial Times.

Новая организация планирует инвестировать в проекты в сфере возобновляемой энергетики вместе с государствами и местными компаниями в таких странах как Нигерия, Эфиопия, ЮАР, Демократическая республика Конго, а также в Индии, Индонезии, Вьетнаме, Пакистане, Колумбии и на Гаити.

В ближайшие пять лет она рассчитывает увеличить ресурсы до $35-50 млрд, а за десять лет - до более $100 млрд.

Экологический фонд основателя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса Earth Fund присоединился к инициативе, пообещав пополнить ресурсы создаваемой организации на $500 млн. Фонды Рокфеллера и Ikea также внесли по $500 млн. Кроме того, фонд Безоса выделил $2 млрд на программы восстановления природного ландшафта, реплантацию, а также повышение производительности сельскохозяйственных систем и сокращение выбросов парниковых газов.

Компании объявили о своих инициативах в ходе глобальной климатической конференции COP26, проходящей в Глазго.

Правительства богатых стран еще в 2009 году пообещали ежегодно направлять $100 млрд на финансирование внедрения экологичных технологий в беднейших странах мира, однако, по мнению многих экспертов, эти вложения недостаточны.

"Даже если богатые страны будут инвестировать по $100 млрд в год - эта сумма очень далека от тех триллионов, которые необходимы", - отмечает Джозеф Кёртин, отвечающий за вопросы энергетики и климата в фонде Рокфеллеров.

"Мы хотели создать условия для того, чтобы частный сектор могут инвестировать в гораздо более крупном объеме", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Тем временем, президент США Джо Байден планирует во вторник объявить о совместной климатической инициативе с рядом крупных американских компаний, включая Apple Inc. (SPB: AAPL), сообщает MarketWatch со ссылкой на информированные источники.

Группа, в которую войдет более 25 компаний, будет содействовать внедрению источников возобновляемой энергии в частном секторе и, таким образом, ускорению инноваций.