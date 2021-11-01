Green Deal

18:49 01.11.2021

Зеленский: Оккупация Крыма и части Донбасса привела к появлению эко-бомб в Европе

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Зеленский: Оккупация Крыма и части Донбасса привела к появлению эко-бомб в Европе

Оккупация Крыма и части Донбасса Российской Федерацией привела к появлению двух очагов экологической опасности в центре Европы, это общая угроза всему миру, завил президент Украины Владимир Зеленский.

"В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые не были выполнены. Планета же получила две эко-бомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть Донбасса. Остров с неповторимой флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса: затопление шахт, деградация почвы, нехватка питьевой воды", - заявил Зеленский, выступая на Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Великобритании.

Он назвал это угрозой всему миру, подчеркнув, что договоренности ничего не стоят, если для кого-то они являются просто словами.

"В наше время беда, где бы она ни случилась, касается всех. Это доказывает взрыв на Чернобыльской АЭС, от которого пострадала не только Украина, но и десятки стран мира", - сказал президент.

По словам Зеленского, в случае, если человечество перестанет выполнять договоренности и реальные шаги по сохранению планеты, она погрязнет в катаклизмах.

"Купаться в море сможем только в костюмах химической защиты, остальную жизнь проведем в респираторах, чистая питьевая вода только на выходные, продукты, выращенные не на токсичной почве только на Новый Год, а средняя продолжительность жизни в мире составит 23 года. Возможно, это было бы справедливым наказанием для человечества. Для тех, кто забыл, что это наша планета… Только мы можем это исправить. И лечить нужно не симптомы, а первопричину. Изменять не принципы производства и недропользования, а глобального мышления и поведения", - отметил глава государства.

Он также добавил, что изменения должны коснуться приоритетов мировой политики и каждого государства в отдельности.

"Измерять не только финансовый, но прежде экологический рост. Не только уровень ВВП и инфляции, но и чистоты воздуха, воды и земли. Воспринимать любую территорию не как рынок сбыта товаров и услуг, а как дом тысяч представителей флоры и фауны. Гордиться не новыми моделями техники, не столько тем, что мы создаем, а тем, что мы что-то сохраняем. Сказано много слов. Пора их выполнять. Быстро, без промедлений", - резюмировал Зеленский.

COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

Теги: #оккупация #опасность #зеленский #экология
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