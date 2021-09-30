Развитие водородной энергетики в Украине является большим политическим европейским проектом — Кулеба

Украина рассматривает развитие водородной энергетики как большой европейский политический проект и инструмент евроинтеграции, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Надо думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, и думать о том, каким образом создать новые возможности для Украины в завтрашнем дне, для того, чтобы укрепить ее энергетическую безопасность, общую безопасность и экономику. Я убежден, что такую возможность нам предоставляет водород. Со всех точек зрения, со всех перспектив, развитие водородной энергетики в Украине является не просто созданием альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и альянсов на европейском континенте», — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, передает портал Green Deal.

Министр заверил, что лично приложит все усилия, чтобы Украина не потеряла свой шанс.

«Например, Украина в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа. И мы ни в коем случае не должны рассматривать водород как только экономический проект. Водородная энергетика, поставка водорода к потребителям в странах ЕС — это большой политический проект, и на самом деле очень серьезный инструмент европейской интеграции Украины, потому что он способен связать неразрываемый узел экономики Украины и стран ЕС», — пояснил Кулеба.