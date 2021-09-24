Green Deal

14:39 24.09.2021

Великобритания хочет построить новую АЭС в контексте выполнения климатических целей – Times

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Великобритания хочет построить новую АЭС в контексте выполнения климатических целей – Times

Британское правительство рассматривает идею строительства новой атомной электростанции для снижения зависимости от поставок электроэнергии на фоне собственных планов добиться к 2050 году нулевых выбросов СО2, пишет газета Times.

В статье отмечается, что правительство ведет переговоры с американской компанией Westinghouse Electric по поводу подготовки предложения в рамках многомиллиардного проекта о возведении атомного реактора на острове Англси, расположенном на северо-западе Уэльса.

Мощности новой АЭС хватило бы, чтобы обеспечить электричеством более 6 млн домов, а запущена она могла бы быть в середине 2030-х годов.

С 1971 года на острове Англси действовала АЭС "Уилфа" с двумя энергоблоками. Она была окончательно выведена из эксплуатации в 2015 году. В сентябре 2020 года стало известно, что японская корпорация Hitachi отказалась от проекта строительства реактора на месте АЭС "Уилфа" из-за трудностей с инвестициями и ситуации с пандемией.

Источник: Green Deal

Теги: #климат #великобритания #аэс
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