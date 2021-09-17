Госэкоинспекция насчитала "ArcelorMittal Кривой Рог" свыше 450 млн грн за нанесение ущерба экологии

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) насчитала Криворожскому горно-металлургическому комбинату ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) более 450 млн грн за нарушения природоохранного законодательства, сообщил председатель ГЭИ Андрей Мальованый, которого цитирует пресс-служба ведомства.

При этом уточняется, что ГЭИ обнаружила на предприятии незаконное размещение шлама агломерационных цехов на одном из земельных участков, который не предназначен для таких отходов.

"Во время внеплановой проверки предприятия Госэкоинспекция установила, что проектно-техническая документация на устройство места просушки шлама и выводы по оценке воздействия на окружающую среду отсутствуют. У предприятия также нет паспорта места удаления отходов. Это противоречит требованиям природоохранного законодательства, а размещение шламов приравнивается к засорению территории. За это нарушение Госэкоинспекция рассчитала сумму ущерба в размере 456,7 млн грн", - констатировал глава ведомства.

По его словам, претензия на добровольное возмещение ущерба уже направлена предприятию. В случае отказа платить эту сумму, ГЭИ будет взимать средства в судебном порядке.

При этом Мальованый отметил, что АМКР продолжает работать с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства.

"Вместо того чтобы вовремя вложить средства в налаживание системы обращения с отходами, осовременивание оборудования и т.п., пока компания возмещает огромные убытки, которые она нанесла окружающей среде своими безответственными действиями", - отметил глава ведомства.

Мальованый подчеркнул, что Госэкоинспекция будет продолжать выходить на внеплановые проверки АМКР, рассчитывать новые убытки и выписывать штрафы, пока предприятие не обеспечит комплексную модернизацию мощностей и не приведет свои промышленные процессы в соответствии с природоохранным законодательством.

Как сообщалось, в августе ГЭИ завершила внеплановую проверку АМКР, зафиксировав нарушение природоохранного законодательства.

В свою очередь руководство "ArcelorMittal Кривой Рог" констатировало, что в 2021г комбинат прошел 242 проверки, помимо следственных действий, которые проводятся по разного рода уголовным производствам. На предприятии подозревают госорганы в намерении помешать его стабильной работе.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".