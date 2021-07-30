Green Deal

13:55 30.07.2021

ArcelorMittal планирует сократить выбросы СО2 в Европе на 35% к 2030г

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ArcelorMittal планирует сократить выбросы СО2 в Европе на 35% к 2030г

Ведущая мировая металлургическая группа ArcelorMittal выпустила второй климатический отчет, согласно которому к 2030 году ее выбросы СО2 в Европе сократятся на 35%, в целом по миру - на 25% от уровня 2018 года, передает Green Deal.

"ArcelorMittal прилагает большие усилия, чтобы быть в авангарде нашего сектора на пути перехода к нулевым выбросам. Мы считаем, что это не только поможет декарбонизировать мировую экономику, но и откроет возможности во многих аспектах нашего бизнеса", - цитируется гендиректор компании Адитья Миттал в отчете.

Достижение поставленных целей обусловлено рядом допущений:

- стоимость "зеленого" водорода будет становиться все более конкурентоспособной в течение следующего десятилетия, но это по-прежнему будет требовать государственной поддержки;

- понадобится время для создания масштабной инфраструктуры улавливания, использования и хранения углерода (CCUS). Хотя ожидается, что Европа возьмет на себя ведущую роль в этом, инфраструктура CCUS может быстро расширяться также в США и Канаде;

- разные регионы мира будут продолжать двигаться очень разными темпами, и их климатические амбиции будут отличаться;

- динамика создания климатического законодательства в разных регионах мира будет на 5-10 лет медленней, чем в Европе.

Как отмечается, для достижения климатический целей к 2030 году ArcelorMittal понадобится в общей сложности $10 млрд. При этом ожидается, что госфинансирование покроет половину затрат на нужды декарбонизации.

Кроме того, в отчете указано, что завод "ArcelorMittal Sestao" в Испании к 2025 году станет первым углеродно-нейтральным металлургическим заводом в мире.

Как сообщалось, ArcelorMittal запланировала достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

ArcelorMittal – ведущая мировая сталелитейная и горнодобывающая компания с присутствием в 60 странах и производственными активами в 17 странах. 

В Украине ArcelorMittal владеет крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Теги: #выбросы #arcelormittal
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