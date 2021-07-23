ЕБРР и Оператор ГТС подписали соглашение о сотрудничестве для развития водородной энергетики в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подписали соглашение о сотрудничестве в области низкоуглеродного водорода и развития цепочек поставок водорода.

"Я очень рад, что ЕБРР и ОГТСУ сотрудничают для поддержки действий друг друга в области водорода. Украина в значительной степени полагается на ископаемое топливо во всех секторах своей экономики, а водород может представлять собой хорошую альтернативу в рамках декарбонизации и сокращения зависимости от ископаемого топлива. Поддержка перехода к "зеленой" экономике наших стран является ключевым приоритетом для ЕБРР", - цитируется в пресс-релизе управляющий директор ЕБРР Гарри Бойд-Карпентер.

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, основные вызовы на пути к водородной энергетике заключаются в необходимости разработать технологии для расширения использования водорода, а также в создании необходимых условий и инфраструктуры для его производства, транспортировки и потребления.

"Все это требует времени, усилий и сотрудничества всех заинтересованных сторон. Мы признаем роль природного газа в качестве одного из ключевых источников энергии и переходного топлива на пути к безуглеродной экономике, который сохранит свое значение в этот переходный период. Наша задача как оператора ГТС заключается в подготовке нашей инфраструктуры к декарбонизированным энергетическим рынкам будущего", - отметил Макогон.

Кроме того, согласно сообщению, ЕБРР недавно начал изучать возможности для развития разных сегментов цепочки поставок водорода во многих странах, в которые он инвестирует, включая Украину.

Источник: Green Deal.