Green Deal

12:57 19.07.2021

Объем ESG-бондов под управлением фондов вырос в 7 раз за 3 года — Goldman Sachs

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Объем ESG-бондов под управлением фондов вырос в 7 раз за 3 года — Goldman Sachs

Объем активов под управлением фондов, специализирующихся на инструментах с фиксированной доходностью и ориентированных на ESG (Environmental, Social, Governance — экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления) вырос более чем в 7 раз за последние три года, свидетельствуют данные Goldman Sachs, передает Green Deal

В 2018 году показатель составлял $57 млрд, в то время как в этом году он превысил $400 млрд.

«В начале 2020 года мы утверждали, что спрос на ESG-активы продолжит создавать отдельный поток на рынке инструментов с фиксированной доходностью», а полтора года спустя темпы роста данного сегмента оказались еще более впечатляющими, полагает аналитик Goldman Sachs Лотфи Каруи.

«Зеленые» облигации и другие долговые обязательства, выпускаемые с учетом ESG-факторов, позволяют компаниям снизить стоимость привлечения денежных средств, поскольку всё больше инвесторов проявляют интерес к таким активам, отмечает MarketWatch. Тем не менее слабые правовые механизмы в данной сфере являются предметом критики, особенно в тех случаях, когда компании не отчитываются о том, как они использовали средства и были ли достигнуты заявленные при размещении цели (например, по сокращению выбросов парниковых газов).

Бум выпуска ESG-облигаций привел к тому, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в марте сформировала целевую группу, которая будет применять меры в отношении публичных компаний и фондовых управляющих, вводящих инвесторов в заблуждение относительно стратегий по противостоянию рискам изменения климата.

В июне стало известно, что SEC может разработать к октябрю проект обязательных требований о раскрытии эмитентами информации о климатических, социальных и управленческих рисках. Комиссия уже ведет сбор мнений крупнейших компаний по этому вопросу.

Главная проблема связана с тем, чтобы выделить наиболее важные для оценки компании показатели и при этом сделать их достаточно гибкими — пригодными для оценки конкретных, а не абстрактных корпоративных рисков, отмечает WSJ.

В настоящее время около 90% эмитентов, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor’s 500, добровольно публикуют нефинансовую отчетность, но она не регулируется, разрознена и не проверяется SEC. При этом только 16% компаний включают ESG-информацию в регулярную отчетность.

Теги: #esg
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