ДТЭК занял 36-е место в мире в сфере ESG

Компания ДТЭК заняла 36-е место в мире среди 214 энергетических компаний по показателям эффективности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления, сообщила пресс-служба ДТЭК в пятницу со ссылкой на рейтинг аналитического агентства Sustainalytics.

«Результаты оценки риск-рейтинга Sustainalytics подтверждают, что компания ДТЭК выбрала верный путь развития. Улучшение рейтинга состоялось благодаря открытости компании ДТЭК, прозрачности деятельности, развитию возобновляемой энергетики, внедрению новейших технологий, большим инвестициям в устойчивое развитие», – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Оценка рисков ESG для ДТЭК составила 26,6 балла, что на 3,3 пункта выше в сравнении с прошлым годом.

Как сообщалось, в 2020 году компания ДТЭК инвестировала в устойчивое развитие 3 млрд грн.