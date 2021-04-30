Green Deal

15:22 30.04.2021

ДТЭК занял 36-е место в мире в сфере ESG

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ДТЭК занял 36-е место в мире в сфере ESG

Компания ДТЭК заняла 36-е место в мире среди 214 энергетических компаний по показателям эффективности в области экологии, социальной политики и корпоративного управления, сообщила пресс-служба ДТЭК в пятницу со ссылкой на рейтинг аналитического агентства Sustainalytics.

«Результаты оценки риск-рейтинга Sustainalytics подтверждают, что компания ДТЭК выбрала верный путь развития. Улучшение рейтинга состоялось благодаря открытости компании ДТЭК, прозрачности деятельности, развитию возобновляемой энергетики, внедрению новейших технологий, большим инвестициям в устойчивое развитие», – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Оценка рисков ESG для ДТЭК составила 26,6 балла, что на 3,3 пункта выше в сравнении с прошлым годом.

Как сообщалось, в 2020 году компания ДТЭК инвестировала в устойчивое развитие 3 млрд грн.

Теги: #esg #дтэк #рейтинг
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