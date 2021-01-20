Агентство MSCI ESG Research повысило ESG рейтинг Ferrexpo до "ВВВ"

ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) рейтинг группы Ferrexpo по итогам 2020 года повышен с "ВВ" до уровня "ВВВ", такую обновленную оценку опубликовало агентство MSCI ESG Research (ранее -- Morgan Stanley Capital International), присваивающее такой подобные рейтинг устойчивости компании к рискам в рамках экологических, социальных аспектов и корпоративного управления.

Как отмечается в пресс-релизе Ferrexpo, за последние пять лет ESG рейтинг Ferrexpo повысился благодаря постоянному улучшению показателей в таких сферах, как охрана труда и безопасности, управление персоналом, корпоративное управление и уменьшение выбросов углекислого газа.

Шкала ESG рейтинга включает 7 ступней – от "CCC" до "ААА". Уровень "BBB" находится посередине и он присвоен наибольшему количеству компаний – 21%, тогда как уровень ниже ("BB") и выше ("A") имеют по 19%.

"Ferrexpo уделяет много внимания и инвестирует значительные средства не только в модернизацию производства, но и в экологические и социальные проекты, а также в программы по обучению и улучшению условий труда персонала", -- заявила компания в пресс-релизе.

Как сообщалось, в декабре 2018 года, после обзора опубликованной информации Ferrexpo, MSCI подтвердил повышение рейтинга эмитента до "BB" с уровня "B".

Агентство MSCI, согласно данным на октябрь 2020 года, измеряет подверженность и управление ключевыми рисками и возможностями ESG для более чем 8500 компаний по всему миру (14000 эмитентов, включая дочерние компании). Плата за каждую из услуг MSCI варьируется от $7,5 тыс. до $2 млн в год, в зависимости от выбранных конкретных услуг, а также от бизнес-единиц, местоположения или варианта использования.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине, среди которых Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, является крупнейшим производителем и экспортером окатышей в странах б.СССР. Ее акции котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Компания в 2020 году увеличила суммарное производство окатышей на 7% по сравнению с 2019 годом – до 11,22 млн тонн.