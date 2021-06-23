Green Deal

12:35 23.06.2021

Минэкологии начало разработку законопроекта Стратегии низкоуглеродного развития Украины до 2050 года

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Минэкологии начало разработку законопроекта Стратегии низкоуглеродного развития Украины до 2050 года

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов приступило к разработке проекта рамочного закона «О Стратегии низкоуглеродного развития Украины на период до 2050 года» для достижения климатической нейтральности к 2060 году, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Проект будет включать меры по формированию и реализации государственной политики во всех сферах с целью декарбонизации экономики и достижения климатической нейтральности Украины до 2060 года в соответствии с целями Национальной экономической стратегии.

Согласно сообщению, стратегия будет содержать:

— описание проблем и нормативно-правовых актов, действующих в соответствующих сферах;

— анализ текущего состояния дел;

— стратегические цели и показатели их достижения;

— задачи, направленные на достижение поставленных целей, этапы их выполнения, а также ожидаемые результаты на каждом этапе с отражением запланированного темпа достижения целевых показателей и ориентировочного объема необходимых финансовых, материально-технических, человеческих и других ресурсов;

— порядок проведения мониторинга и оценки результатов реализации стратегии и отчетности.

В Минэкологии пригласили общественность направить предложения по включению необходимых стратегических целей и задач в законопроект до 15 июля 2021 года.

Как сообщалось, в июле 2018 года Кабинет министров Украины поддержал Стратегию низкоуглеродного развития Украины до 2050 года. Документ разработан во исполнение международных обязательств Украины в рамках Парижского соглашения по климату и подан в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Источник: Green Deal

Теги: #стратегия #углерод #минэкологии
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