Green Deal

15:12 27.05.2021

Великобритании следует ввести углеродный налог на импорт – экс-министр торговли Фокс

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Великобритании следует ввести углеродный налог на импорт – экс-министр торговли Фокс

Для борьбы с изменением климата и защиты национальных производителей Великобритании необходимо внедрить пограничный углеродный налог на импортную продукцию из стран с более слабым климатическим законодательством, заявил бывший министр торговли Великобритании Лиам Фокс (2016-2019 гг.), передаёт Green Deal

«Налог, который предусматривает сбор с импортируемой продукции, производимой в странах с более слабым климатическим законодательством, должен стать частью мировой повестки в борьбе с глобальным потеплением, и Великобритании следует также проводить такую политику», – отметил Фокс в разговоре с Bloomberg.

Вместе с тем в комментарии Reuters он подчеркнул, что среди британских и европейских компаний растет осознание того, что высокая цена квот на выбросы углерода в Европе уже настолько высока, что делает их менее конкурентоспособными на мировом рынке. Фокс призвал ввести углеродный налог для защиты бизнеса от более дешевого импорта.

«Почему они должны принимать меры по сокращению своего углеродного следа, в то время как страны с высоким уровнем загрязнения могут продавать свои товары на рынке без этих затрат», – сказал Фокс.

На прошлой неделе в Великобритании запустили внутреннюю систему торговли выбросами (ETS), которая распространяется на электростанции, фабрики и авиакомпании с высокой углеродоемкостью.

Британская ETS заменяет участие страны в ETS Европейского союза. Цена квот на выбросы в британской системе составляет около 51,50 фунта за тонну СО2 (72,98 доллара), что выше цен в ЕС, которые на прошлой неделе достигли рекордных 56,90 евро (69,62 доллара) за тонну.

Великобритания поставила цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году. По мнению Фокса, в свете подготовки к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет 1-12 ноября 2021 года в Глазго, Великобритания должна использовать эту возможность «не только, чтобы председательствовать, но чтобы лидировать». «Использование рыночных механизмов открывает наилучшие перспективы», – сказал Фокс.

Заявление Лиама Фокса появилось накануне его выступления в Центре политических исследований в Лондоне, где 27 мая он намерен выступить с речью и презентовать свое предложение по введению пограничного углеродного налога в Великобритании.

Как сообщалось, ЕС в рамках реализации стратегии Green Deal по достижению углеродной нейтральности к 2050 году намерен внедрить механизм углеродной корректировки импорта (CBAM), который предполагает введение экологической пошлины на импорт продукции в ЕС в зависимости от объемов выбросов СО2 в процессе ее производства. CBAM будет представлен Еврокомиссией 14 июля 2021 года и запущен в 2023 году. Механизм с высокой вероятностью будет функционировать как зеркальное отражение европейской системы торговли выбросами.

Ранее спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что Джо Байден «особенно интересуется» CBAM.

«Он хочет внимательно посмотреть на этот механизм и решить, нужно ли его внедрять (в США – ред.) или нет», – сказал Керри в интервью Bloomberg.

Теги: #greendeal #великобритания #uk
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