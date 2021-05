Как предлагают запускать CBAM в Евросоюзе

Андрей Глущенко, к.э.н., аналитик GMK Center

Введение механизма углеродной корректировки импорта (СВАМ) в Евросоюзе – один из наиболее активно обсуждаемых вопросов сегодня. Еврокомиссия конструирует этот механизм, опираясь на общественную дискуссию. Поэтому важную роль приобретают организации, которые собирают и анализируют информацию от различных участников процесса, рассматривая СВАМ с разных сторон.

В число таких организаций входит ERCST (The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition), которая в последнем отчете представила свое видение СВАМ. Это один из немногих документов, который в систематизированном виде помогает представить, как может выглядеть СВАМ в действии. Предлагаю подробнее рассмотреть основные предложения ERCST.

1. ERCST рекомендует предусмотреть тестовый период в течение минимум 5 лет после начала действия СВАМ. Это время необходимо, чтобы проверить на практике, как будет работать предложенный механизм СВАМ и впоследствии внести в него коррективы.

На мой взгляд, данное предложение вполне рационально. Перед полноценным запуском новую систему лучше протестировать (например, на ограниченном перечне участников), чтобы иметь возможность устранить выявленные недостатки.

2. СВАМ предлагают запустить в виде виртуального пула квот на выбросы, существующего параллельно с Европейской системой торговли квотами (EU ETS). Цена для виртуального пула определяется в рамках EU ETS, при этом сделки в самом виртуальном пуле не влияют на ценообразование. По сути, СВАМ становится новым видом импортного налога, но замаскированным под систему торговли квотами.

Объем виртуального пула рекомендуется ничем не ограничивать, т.е. импортеры смогут купить столько квот, сколько им нужно. Такой шаг будет правильным и не позволит использовать объем виртуального пула для ограничения импорта.

3. На самом деле внешняя форма СВАМ (виртуальный пул квот на выбросы или углеродный налог) не столь важна как основной принцип ее формирования: на импортеров следует возлагать такую же нагрузку, как и на внутренних производителей в ЕС. Именно этим соображением руководствуется ERCST, предлагая распространить бесплатные квоты на импорт. В случае отмены бесплатных квот в EU ETS, импортеры, соответственно, их тоже не получат.

4. Кроме того, ERCST из рассчитанного СВАМ-платежа (на основе европейской цены СО2) рекомендует вычитать сумму налога на СО2, уже уплаченного в стране производства. Это тоже правильный шаг, направленный на выравнивание фискальной нагрузки на внутренних производителей и импортеров.

5. Дискуссию вызывает предложение использовать в качестве бенчмарка углеродоемкости (удельных выбросов СО2 на тонну продукции) средний глобальный уровень по отрасли. Такой шаг значительно упростит расчет СВАМ-платежей, но нивелирует усилия компаний по декарбонизации производства: компания может достичь более низких показателей выбросов, чем в среднем по миру, но в ЕС это не будет учитываться.

Стоит отметить, что ERCST предлагает предусмотреть возможность компаниям обращаться в Еврокомиссию, чтобы продемонстрировать более низкий уровень выбросов, чем в среднем по миру. Но с учетом европейской бюрократии, вряд ли этот процесс будет гибким и быстрым, а в результате компании могут иметь необоснованно завышенную фискальную нагрузку.

6. Дискуссионным остается вопрос, на каких уровнях учитывать выбросы СО2. Есть несколько вариантов: Scope 1 – выбросы, связанные непосредственно с производством продукции (например, для стальной продукции это выбросы металлургического завода); Scope 2 – выбросы, возникающие при производстве электроэнергии, которую покупает предприятие; Scope 3 – выбросы, генерируемые при производстве сырья, из которого выпускается конечная продукция (например, для металлургической продукции это могут быть выбросы, связанные с производством окатышей).

ERCST предлагает включать в показатель удельных выбросов только Scope 1 и Scope 3. Соответственно, учитывать выбросы, связанные с генерацией приобретенной электроэнергии (Scope 2), не стоит, поскольку, во-первых, EU ETS распространяется только на Scope 1. А местные производители, покупая местное сырье, уже несут нагрузку, связанную со Scope 3 (европейские производители сырья уже покупали парниковые квоты и заложили их в цену своей продукции).

Помимо этого, выработка электроэнергии – отдельный вид деятельности. Структура энергогенерации отличается по странам, производители могут покупать электроэнергию из разных источников, поэтому в целом сложно определить уровень углеродоемкости электроэнергии, использованной в производстве конкретной продукции.

7. ERCST считает необходимым распространить СВАМ на секторы экономики, которые входят в сферу EU ETS. Это логично, поскольку СВАМ, по сути, является расширением EU ETS. Она распространяется на: тепло- и электрогенерацию, нефтеперерабатывающие заводы, сталелитейные заводы, производство чугуна, алюминия, металлов, цемента, извести, стекла, керамики, целлюлозы, бумаги, картона, кислот и органических химикатов.

С другой стороны, ERCST предлагают пойти дальше и облагать с помощью СВАМ продукцию из секторов более глубокой обработки (downstream). Основной аргумент состоит в том, что европейские производители downstream-секторов, покупая местное сырье, уже платят за выбросы СО2, связанные с производством этого сырья, тогда как экспортеры – нет. Поэтому, по мнению ERCST, для выравнивания условий работы целесообразно распространить СВАМ и на downstream-продукцию.

Более широкий фокус СВАМ-платежей по сравнению с EU ETS порождает неопределенность. Невозможно достоверно определить, насколько далеко (по степени обработки) целесообразно распространение СВАМ.

Несомненно, использование глобального среднего удельного уровня выбросов СО2исказит адекватность оценки СВАМ-платежей. Однако в целом большинство предложений ERCST носят конструктивный характер и направлены на выстраивание механизма, который действительно направлен на выравнивание нагрузки на европейских и зарубежных производителей.

Источник: Green Deal