Green Deal

21:00 14.07.2021

CBAM намерен признать особенный правовой режим для украинской электроэнергии – торгпред

3 мин читать
CBAM намерен признать особенный правовой режим для украинской электроэнергии – торгпред

Механизм углеродной корректировки импорта (Carbon Border Adjustment mechanism, СВАМ) намерен признать особый правовой режим для украинской электроэнергии, сообщил замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка со ссылкой на обнародованный проект регламента, передает Green Deal

"Первая победа климатической дипломатии. СВАМ признает особенный правовой режим Украины", – написал торгпред в Facebook в среду.

"Обнародованный сегодня проект регламента по СВАМ в параграфе 47 преамбулы отмечает особый правовой режим стран, являющихся сторонами соглашений об ассоциации, содержащие углубленную и всеобъемлющую соглашение о свободной торговле. Таких стран есть три - Украина, Молдова и Грузия", – добавил он.

При этом Качка отметил, что возможное исключение применяется только к электроэнергии.

"Металлургия, удобрения и цемент и дальше подлежат ограничениям СВАМ", – отметил торгпред, добавив, что работу над адвокацией нужно продолжать.

"Так в Украине есть промышленные и энергетические объекты, которые могут напугать всех своими выбросами. Но очевидно, что у нас все не так плохо. И украинское общество, политики и бизнес стремятся климатически дружественной модернизации. И я уверен, что мы будем климатически нейтральными до 2050 года. Вместе с ЕС", – добавил Тарас Качка.

Как сообщалось, Европейская комиссия 14 июля презентовала пакет законопроектов, получивший название «Fit for 55», для сокращения выбросов СО2 на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Вместе с тем ЕК представила структуру механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) для импортеров в ЕС во избежание ситуации, когда европейские предприятия захотят переехать за пределы ЕС, чтобы не платить за выбросы СО2. 

CBAM будет представлять собой дополнение европейской СТВ, но вместо квот будут введены специальные CBAM-сертификаты, которые будут покупать импортеры углеродоемкой продукции в ЕС. Цены сертификатов будут рассчитываться на основе средней аукционной цены квот в рамках EU ETS.

Действие CBAM первоначально будет распространяться на импорт удобрений, электроэнергии, продукции цементной промышленности и металлургии (железо, сталь, алюминий). Это, как отмечается, секторы с наибольшими выбросами СО2.

Согласно плану действий, с 2023 года начнется переходный период, когда компании начнут сообщать о выбросах СО2, зафиксированных при производстве соответствующей продукции. Механизм будет учитывать объем прямых выбросов СО2, полученных при производстве продукции, без включения на первом этапе косвенных выбросов, полученных при потреблении «грязной» электроэнергии.

При этом ЕК предлагает компаниям покупать CBAM-сертификаты начиная с 2026 года, когда механизм заработает полноценно. Это, по мнению ЕК, поможет компаниям вне ЕС постепенно адаптироваться к системе сертификатов.

К концу переходного периода ЕК также намерена пересмотреть список секторов CBAM на предмет расширения сферы действия механизма и возможного включения косвенных выбросов.

Под действие CBAM подпадают компании из всех стран вне ЕС, кроме тех, которые участвуют в европейской СТВ или имеют связанную с ЕС национальную СТВ. Это относится к членам Европейской экономической зоны и Швейцарии.

Теги: #регламент #свам
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 17.05.2021
Как предлагают запускать CBAM в Евросоюзе

Как предлагают запускать CBAM в Евросоюзе

19:04 24.03.2021
Кабмин создал рабочую группу по применению ЕС "углеродного налога" к Украине

Кабмин создал рабочую группу по применению ЕС "углеродного налога" к Украине

19:13 09.03.2021
Аукционный комитет по продаже э/э по двухсторонним договорам согласовал отбор предложений по принципу максимальной цены

Аукционный комитет по продаже э/э по двухсторонним договорам согласовал отбор предложений по принципу максимальной цены

19:05 10.12.2020
В школах Украины с нового года обязательны внутренние санузлы, регулярные пересаживания учеников и мониторы ПК не менее 15 дюймов - санрегламент

В школах Украины с нового года обязательны внутренние санузлы, регулярные пересаживания учеников и мониторы ПК не менее 15 дюймов - санрегламент

12:37 02.12.2020
В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра

В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра

03:12 01.10.2020
После дебатов Трампа и Байдена в США хотят изменить регламент дальнейших встреч этих кандидатов в президенты

После дебатов Трампа и Байдена в США хотят изменить регламент дальнейших встреч этих кандидатов в президенты

12:01 15.07.2020
Рада намерена закрепить в своем Регламенте перечень уважительных причин отсутствия нардепа на заседаниях

Рада намерена закрепить в своем Регламенте перечень уважительных причин отсутствия нардепа на заседаниях

19:38 25.04.2020
Депутат Вениславский предлагает закрепить возможность вносить в отдельную статью или пункт законопроекта не более одного предложения или поправки

Депутат Вениславский предлагает закрепить возможность вносить в отдельную статью или пункт законопроекта не более одного предложения или поправки

15:57 15.04.2020
Кравчук: изменения в регламент позволят рассмотреть закон о банках за часы, а в закон о местном самоуправлении – поставить точку в создании ОТГ

Кравчук: изменения в регламент позволят рассмотреть закон о банках за часы, а в закон о местном самоуправлении – поставить точку в создании ОТГ

10:11 15.04.2020
Профильный комитет рекомендует Раде поддержать в целом изменения в регламент об особом механизме рассмотрения законопроектов во втором чтении – нардеп

Профильный комитет рекомендует Раде поддержать в целом изменения в регламент об особом механизме рассмотрения законопроектов во втором чтении – нардеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

ПОСЛЕДНЕЕ

"Метинвест" разрабатывает "дорожную карту" для декарбонизации производственных процессов предприятий

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Финская Wärtsilä планирует создать двигатель на 100% водороде к 2025 году

"Метинвест" и Primetals Technologies подписали меморандум о сотрудничестве в вопросах декарбонизации

Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

Бизнес направил премьеру письмо со сценариями снижения выбросов СО2 в Украине к 2030 году

Переход Украины на «зеленый аммиак» дорогой, но открывает нам огромные перспективы – Игорь Гольченко

McDonald’s инвестировал 10 млн грн в запуск проекта сортировки и переработки отходов в ресторанах сети по Украине

KNESS планирует построить площадку по производству «зеленого» водорода в Украине

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА