CBAM намерен признать особенный правовой режим для украинской электроэнергии – торгпред

Механизм углеродной корректировки импорта (Carbon Border Adjustment mechanism, СВАМ) намерен признать особый правовой режим для украинской электроэнергии, сообщил замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка со ссылкой на обнародованный проект регламента, передает Green Deal.

"Первая победа климатической дипломатии. СВАМ признает особенный правовой режим Украины", – написал торгпред в Facebook в среду.

"Обнародованный сегодня проект регламента по СВАМ в параграфе 47 преамбулы отмечает особый правовой режим стран, являющихся сторонами соглашений об ассоциации, содержащие углубленную и всеобъемлющую соглашение о свободной торговле. Таких стран есть три - Украина, Молдова и Грузия", – добавил он.

При этом Качка отметил, что возможное исключение применяется только к электроэнергии.

"Металлургия, удобрения и цемент и дальше подлежат ограничениям СВАМ", – отметил торгпред, добавив, что работу над адвокацией нужно продолжать.

"Так в Украине есть промышленные и энергетические объекты, которые могут напугать всех своими выбросами. Но очевидно, что у нас все не так плохо. И украинское общество, политики и бизнес стремятся климатически дружественной модернизации. И я уверен, что мы будем климатически нейтральными до 2050 года. Вместе с ЕС", – добавил Тарас Качка.

Как сообщалось, Европейская комиссия 14 июля презентовала пакет законопроектов, получивший название «Fit for 55», для сокращения выбросов СО2 на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Вместе с тем ЕК представила структуру механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) для импортеров в ЕС во избежание ситуации, когда европейские предприятия захотят переехать за пределы ЕС, чтобы не платить за выбросы СО2.

CBAM будет представлять собой дополнение европейской СТВ, но вместо квот будут введены специальные CBAM-сертификаты, которые будут покупать импортеры углеродоемкой продукции в ЕС. Цены сертификатов будут рассчитываться на основе средней аукционной цены квот в рамках EU ETS.

Действие CBAM первоначально будет распространяться на импорт удобрений, электроэнергии, продукции цементной промышленности и металлургии (железо, сталь, алюминий). Это, как отмечается, секторы с наибольшими выбросами СО2.

Согласно плану действий, с 2023 года начнется переходный период, когда компании начнут сообщать о выбросах СО2, зафиксированных при производстве соответствующей продукции. Механизм будет учитывать объем прямых выбросов СО2, полученных при производстве продукции, без включения на первом этапе косвенных выбросов, полученных при потреблении «грязной» электроэнергии.

При этом ЕК предлагает компаниям покупать CBAM-сертификаты начиная с 2026 года, когда механизм заработает полноценно. Это, по мнению ЕК, поможет компаниям вне ЕС постепенно адаптироваться к системе сертификатов.

К концу переходного периода ЕК также намерена пересмотреть список секторов CBAM на предмет расширения сферы действия механизма и возможного включения косвенных выбросов.

Под действие CBAM подпадают компании из всех стран вне ЕС, кроме тех, которые участвуют в европейской СТВ или имеют связанную с ЕС национальную СТВ. Это относится к членам Европейской экономической зоны и Швейцарии.