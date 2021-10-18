Рано или поздно CBAM коснется всех
Станислав Зинченко, директор GMK Center, для портала Green Deal
Под видом заботы об экологии за механизмом углеродной корректировки импорта скрывается протекционизм. Металлургия от его введения будет терять ежегодно свыше €500 млн. Но рано или поздно СВАМ коснется всех импортируемых в ЕС товаров, для производства которых нужна электроэнергия, а для перевозки – транспорт.
Что такое СВАМ и как он действует
Carbon Border Adjustment Mechanism (СВАМ, механизм контроля углеродного следа на границе/механизм углеродной корректировки импорта) – это плата, которую намерен взимать Европейский союз за ввоз на его территорию товаров, производство которых связано со значительными выбросами СО2. Изначально Еврокомиссия предполагала распространить СВАМ на импорт ограниченного перечня товаров: чугуна и стали, алюминия, цемента, основных органических химических веществ, электроэнергии. Часть продукции, производство которой не связано со значительными выбросами парниковых газов, предполагалось исключить из-под действия СВАМ: ферросплавы, лом и некоторые удобрения.
Но в документе уже есть рекомендация распространить СВАМ на импорт труб, чтобы устранить возможность обхода СВАМ-платежей за импорт стали за счет наращивания импорта более сложной продукции. Появляется риск того, что любое производство с добавленной стоимостью, поставляющее продукцию на рынок ЕС, будет подпадать под СВАМ.
Есть предположения, что рано или поздно СВАМ коснется всех импортируемых товаров, для производства которых нужны электроэнергия, а для перевозки – транспорт (который в большинстве своем работает на ископаемом топливе и оставляет углеродный след).
По факту уже в последнем документе есть рекомендации в течение 2–5 лет распространить СВАМ на другую продукцию.
На 2023–2025 гг. запланирован переходный период, в течение которого компании будут ежеквартально подавать отчеты для будущей сертификации. Отчеты будут включать информацию об объемах импорта, прямых и непрямых выбросах СО2, связанных с производством, а также об уплаченных налогах на СО2 в странах производства.
Всем компаниям нужно к этому готовиться. Даже тем, кто считает, что сейчас не подпадает под СВАМ. До 2025 года у них есть все шансы подпадать под действие этого механизма.
В 2026 году планируется полномасштабный запуск СВАМ: импортеры будут обязаны покупать СВАМ-сертификаты. Их количество будет зависеть от выбросов СО2, связанных с производством импортируемой продукции, а также от объема бесплатно распределяемых квот в ЕС. Цена СВАМ-сертификатов будет рассчитываться еженедельно путем усреднения цен на углеродные квоты в европейской системе торговли выбросами (EU ETS) — сегодня эта цена уже составляет около €60 за тонну.
Это очень важный момент. Изначально механизм углеродной корректировки импорта подавался как способ борьбы за экологию. Но когда речь зашла о сертификатах, стало понятно, что СВАМ – это в чистом виде торговый инструмент. То есть речь идет не об экологии, а о протекционизме. Изначально, когда о СВАМ только начинали говорить, было много отсылок к Всемирной торговой организации (ВТО). CBAM противоречит и букве, и духу ВТО, но сейчас об этом уже никто не вспоминает.
Вследствие переговоров многих стран с Еврокомиссией в архитектуру СВАМ был включен ряд позитивных пунктов. Наиболее важный из них: объем пула СВАМ-сертификатов предполагается не ограничивать, чтобы не создавать потенциальных препятствий в торговле и не стимулировать рост внутренних цен в ЕС.
Риски и потенциальные затраты украинских экспортеров
Первый раз GMK Center проводил оценку влияния СВАМ на украинский экспорт в сентябре 2020 года. Тогда еще не было понимания, как может выглядеть этот механизм. Мы посчитали, что расходы украинских экспортеров от введения СВАМ вырастут почти на €570 млн в год. 94% суммы заплатят металлургические и энергетические предприятия.
Второй раз мы оценивали влияние СВАМ в апреле 2021 года, когда появились детали, но уже только для металлургического экспорта. Аналитики построили модель, которая позволяла рассчитать влияние СВАМ при разных сценариях. По мягкому сценарию мы оценили потерю экспорта в размере €155 млн. Плюс потерю маржинальности экспорта – €95 млн.
Исходя из текущего уровня цен на металлургическую продукцию и свежего рекорда цены на выбросы СО2 на уровне €65, потери будут выше. Металлургия теряет €270 млн экспорта год. Кроме того, на €140 млн сократится маржинальность экспорта, так как платежи за СВАМ не удастся полностью переложить на импортеров.
С учетом текущей тенденции роста цен на СО2, связанного с ростом цен на газ, потери будут расти. Если цена СО2 вырастет до €100/т, металлургия ежегодно будет терять €510 млн, из которых €240 млн – потеря маржинальности экспорта.
С учетом того, что металлургия – это примерно 25–30% украинского экспорта, выводы можно экстраполировать и на другие отрасли. Понятно, что каждая крупная экспортирующая отрасль потеряет достаточно большую сумму.
Еврокомиссия заложила достаточно мягкий вариант СВАМ, но рост цен на СО2 может превратить его в жесткий.
Возможности снижения рисков и затрат
Главной цели СВАМ европейцы достигли. Все корпорации в мире начинают разрабатывать политику декарбонизации не из-за заботы о климате, а для того, чтобы получить доступ на «зелёный, премиальный» рынок ЕС.
Украине важно расширить видение происходящих процессов. СВАМ будет вводиться не только в ЕС. Европа станет катализатором введения аналогичных механизмов в других странах (в частности, такая инициатива уже обсуждается в Соединенных Штатах). Это новые правила игры, которые создает Европейский союз, и весь мир их подхватывает. Другие страны могут подойти к вопросу введения СВАМ более жестко и бескомпромиссно.
Проблему СВАМ не удастся решить только за счет договоренностей с ЕС и «амбициозных» целей Обновленного национально определяемого взноса в Парижское соглашение. СВАМ возникнет для украинских экспортеров на других рынках. Единственный способ смягчить его влияние – взять на вооружение европейские методы. А именно — поддерживать предприятия финансовыми стимулами для декарбонизации украинской экономики и промышленности. Здесь очень много могут сделать украинские государственные институты. Европа стимулирует декарбонизацию своей промышленности при помощи всевозможных дотаций, грантов, субсидий в объеме около €800 млрд. У Украины нет таких денег, но по примеру ЕС нужно использовать соответствующие финансовые инструменты для ускорения декарбонизации. Начинать действовать нужно было еще вчера, но и сегодня еще не поздно.