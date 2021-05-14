НПСВ нужно пересмотреть с учетом механизмов финансирования экомодернизации – Галущенко

Для реализации Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигательных установок (НПСВ) его необходимо пересмотреть с учетом механизмов и источников финансирования мероприятий по экологической модернизации. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на совещании с представителями энергетического сектора в четверг, сообщила пресс-служба ведомства.

«Предложения должны включать механизмы и источники финансирования мероприятий по экомодернизации, предусматривать гарантии стабильности энергосистемы и надежного бесперебойного энергоснабжения потребителей. В то же время актуализация НПСВ должна происходить исключительно в тесном взаимодействии с нашими международными партнерами», – сказал Галущенко.

Как уточнили порталу Green Deal в пресс-службе Минэнерго, на встрече присутствовали представители ассоциации «Укртеплоэлектроцентраль», холдинга ДТЕК, ПАО «Донбасэнерго», Фонда госимущества, НЭК «Укрэнерго» и НАН Украины.

По мнению участников совещания, экомодернизация крупных сжигательных установок ограничилась в связи с введением в 2019 году новой модели функционирования рынка электроэнергии в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии», повышением налога на выбросы СО2 и сложностями привлечения финансовых ресурсов на модернизацию угольных ТЭС.

«Главными приоритетами Украины является энергобезопасность и энергонезависимость. Выполняя НПСВ, мы должны учитывать сбалансированность системы», – резюмировал Галущенко.

Участники совещания договорились подготовить комплексные предложения по реализации НПСВ, которые будут представлены Европейскому Энергетическому Содружеству.

Как сообщалось, по оценкам Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), для реализации НПСВ необходимо €4,1 млрд инвестиций, из которых 82% – в 2021-2027 гг. В EBA считают невозможным выделение такой суммы владельцами установок.

Источник: Green Deal