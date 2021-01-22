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01:51 22.01.2021

ЕБА предлагает продлить срок реализации Нацплана сокращения выбросов на 5 лет

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ЕБА предлагает продлить срок реализации Нацплана сокращения выбросов на 5 лет

Реализацию Национального плана сокращения выбросов от крупных сжигающих установок (НПСВ) и срока выполнения соответствующей Директивы ЕС №2010/75 необходимо продлить до 1 января 2038 года, так как выполнить его в установленные сроки – до 2028-2033 гг. практически невозможно, заявила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

"Мы должны поставить себя на место инвестора, который поддержал государство в необходимости модернизации энергетической системы, и рассчитывал на предложенную им (государством – ИФ) же финансовую поддержку. Вместо этого мы наблюдаем ситуацию, заложниками которой стали все украинцы. Нам необходимо как можно скорее возобновить диалог по выходу из этого кризиса, пока еще не поздно", – приводится в сообщении на сайте ЕБА комментарий координатора Комитета экологии и устойчивого развития Ольги Бойко.

В ЕБА оценивают необходимые инвестиции для реализации НПСВ в EUR4,1 млрд, из которых 82% – в 2021-2027 гг., и считают практически невозможной выделение такой суммы владельцами установок.

В ассоциации предлагают также предусмотреть источники и механизмы финансирования НПСВ, актуализировать перечень установок и пересмотреть последовательность внедрения проектов по установке пылегазоочистки

ЕБА подчеркнула, что поддерживает полноценное внедрение НПСВ при оперативном запуске процесса его обновления с привлечением правительства, представителей Энергетического сообщества, бизнеса и общественности.

В ассоциации напоминают, что цель НПСВ - снизить выбросы оксидов азота на 72% к 2033 году, а выбросы серы и пыли – на 95% до 2028 года. В случае невыполнения требований НПСВ операторам установок придется останавливать работу энергоблоков.

Теги: #предложения #нпсв #украина #еба
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