Green Deal

11:13 31.08.2021

Минэнерго разрабатывает новый НПСВ – министр

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Минэнерго разрабатывает новый НПСВ – министр

Министерство энергетики разрабатывает новый Национальный план сокращения выбросов от больших сжигательных установок (НПСВ), сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Мы сейчас все анализируем. Существующий план не выглядит логичным и разумным. Я, например, не могу понять причины, по которым под закрытие в первую очередь попали две ТЭЦ на газе… Поэтому сейчас все это переписываем", - сказал Галущенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в министерстве по его просьбе проводится внутреннее расследование, чтобы выяснить, почему и кем принято решение первыми на закрытие поставить лучшие в техническом состоянии станции, а те, "которые уже почти разваливаются, указаны после 2027 года".

Он также отметил, что разработка нового НПСВ проводится совместной рабочей группой, к которой привлечены, в частности, представители Еврокомиссии.

"Вместе с "Укрэнерго" полностью перетасовываем этот список, исходя из двух ключевых моментов. Первый – что мы синхронизуемся с ЕС. Второй – в мы выводим генерацию, не отвечающую нормам", – разъяснил министр.

Вместе с тем Галущенко не поддерживает идею перенесения выполнения НПСВ на 2038 год. "Мне также не нравятся предложения перенести НПСВ на 2038 год. Показывают шкалу выбросов: вот здесь мы хорошо идем, а вот здесь превышаем. Отсюда предложение: перенести на 2038 год. То есть мы ничего не делали, сейчас видим проблемы, так давайте перенесем", – указал глава Минэнерго.

Как сообщалось, общая стоимость экологических мероприятий на тепловых энергоблоках в рамках НПСВ до конца 2033 года оценивается в 4,3 млрд грн. При этом наиболее высокие объемы вложений в экологическую модернизацию ТЭС следует осуществить в 2024-25 гг. в размере EUR544 млн и EUR636 млн соответственно.

В Украине до настоящего времени источники финансирования НПСВ на ТЭС не определены.

В сентябре прошлого года заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил, что Минэнерго намерено обратиться в Европейское Энергосообщество с просьбой перенести сроки выполнения НПСВ приблизительно на 5 лет. Он аргументировал это, в частности, отсутствием механизма финансирования плана.

Продлить срок выполнения НПСВ до 1 января 2038 года (сейчас 2028-2033 гг) во избежание отключения блоков также призывала Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

В ЕБА оценивают необходимые инвестиции для реализации НПСВ в EUR4,1 млрд, из которых 82% – в 2021-2027 гг., и считают практически невозможной выделение такой суммы владельцами установок.

В ассоциации предлагают также предусмотреть источники и механизмы финансирования НПСВ, актуализировать перечень установок и пересмотреть последовательность внедрения проектов по установке пылегазоочистки.

Со своей стороны директор Секретариата Европейского Энергосообщества Януш Копач ранее отмечал, что Украине предстоит преодолеть долгий и сложный путь, чтобы отстоять необходимость отсрочки реализации (НПСВ).

Эту идею также не поддержало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Теги: #минэнерго #нпсв #галущенко
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