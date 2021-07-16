"Донбассэнерго" призывает ускорить решение вопросов реконструкции и строительства новых блоков ТЭС

ПАО "Донбассэнерго" призвало ускорить решение вопросов реконструкции и строительства новых блоков тепловых электростанций (ТЭС) для выполнения Национального плана сокращения выбросов (НПСВ), сообщила пресс-служба компании со ссылкой на слова коммерческого директора Олега Ларионова.

По его словам, чтобы выполнить требования НПСВ, необходимо уже сейчас строить до 3,5 ГВт новых энергоблоков ТЭС и экологически модернизировать наиболее эффективные из существующих блоков.

"Выполнение НПСВ в условиях нерешенных вопросов модернизации тепловых блоков приведет к резкому сокращению мощностей угольной генерации. Уже через четыре года в Украине будет выведено из работы около 10 ГВт тепловых электростанций, к 2035-му мы столкнемся с полным выведением ТЭС из работы. Все это ставит под угрозу энергетическую безопасность Украины, приведет к дефициту мощности и резервов, закрытию градообразующих предприятий энергетического и угольного секторов", - сказал он в ходе 12-й энергетической конференции Адама Смита, проходящей в Киеве.

Ларионов отметил, что тепловая генерация до наступления эпохи декарбонизации в Украине будет затребована в ближайшие 20–30 лет, поэтому нельзя игнорировать существующие проблемы.

В то же время до сих пор не решены практические вопросы реконструкции энергоблоков, в том числе не представлен рабочий механизм финансирования проектов.

По его словам, строительство новых блоков Славянской ТЭС на 660 МВт, необходимость которых отстаивает "Донбассэнерго", обеспечит рост ВВП Украины в следующие пять лет до $1,7 млрд, создаст 350 новых рабочих мест в отрасли (на период строительства — до 1,5 тыс., в том числе для смежных отраслей промышленности), а также увеличит поступления в бюджет страны до 9 млрд грн и приведет к снижению цены на электроэнергию.

Как сообщалось, строительство блока №6 Славянской ТЭС вошло в утвержденный Кабинетом министров Украины в ноябре перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-23 гг.

"Донбассэнерго" ожидает предоставления Украиной государственных гарантий для реализации совместного с китайской Dongfang Electric International Corporation (DEIC) проекта по строительству нового блока СлТЭС с использованием технологии циркулирующего кипящего слоя (ЦКС).

Цена контракта с DEIC составляет $684,3 млн. Финансирование реконструкции должно быть осуществлено на 70% за счет кредитных средств китайского банка.

Реализация проекта продлит ресурс СлТЭС на 40 лет, повысит эффективность работы, сократит удельный расход топлива и расходы на техническое обслуживание. Новый блок будет соответствовать всем техническим требованиям ENTSO-E и европейским директивам охраны окружающей среды.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству.