Green Deal

15:33 06.05.2021

Минэкологии оптимизировало выдачу разрешений на выбросы загрязняющих веществ

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Минэкологии оптимизировало выдачу разрешений на выбросы загрязняющих веществ

Типовая информационная карта государственной услуги по выдаче разрешений на выбросы загрязняющих веществ, что позволит упростить процедуру и обеспечить ее прозрачность, утверждена приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов от 30 марта 2021 года №297, сообщило ведомство на сайте в четверг.

Отмечается, что выдача разрешений на выбросы загрязняющих веществ должна осуществляться по единым принципам, независимо от того, куда обращается субъект хозяйствования - в министерство или в облгосадминистрацию. Внедрение типовой карты госуслуги обяжет облгосадминистрации в кратчайшие сроки привести свои распорядительные документы в соответствие с приказом министерства.

Минэкологии уточнило, что ранее у каждого поставщика разрешений на выбросы загрязняющих веществ были утверждены собственные информационные карточки, которые могли отличаться друг от друга. Это приводило к ситуациям, когда в разных уголках Украины для получения одной и той же услуги субъекты хозяйствования собирали разные по объему пакеты документов. Унификация же данной госуслуги по всей территории страны устраняет возможные манипуляции при получении разрешений.

Министерство уточнило, что документ разработан с целью надлежащей реализации положений законов "Об охране атмосферного воздуха", "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности", "Об административных услугах".

Как сообщалось, Минэкологии в декабре 2020 года подготовило законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУАП) о значительном повышении штрафов в сфере экологии. Ужесточение касается, прежде всего, браконьерства, а также преступлений должностных лиц относительно загрязнения атмосферного воздуха, воды, управления отходами. В большинстве случаев размер штрафов не пересматривался с 1997 года и остается на очень низком уровне, например, в 17 грн или 32 грн.

Теги: #выбросы #минэкологии
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