Green Deal

18:43 05.05.2021

ЕС может ограничить "зеленое" финансирование Польши из-за продления работы угольной шахты до 2044 года

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ЕС может ограничить "зеленое" финансирование Польши из-за продления работы угольной шахты до 2044 года

Польша рискует лишиться доступа к Фонду справедливого перехода ЕС объемом 17,5 млрд евро из-за решения польского правительства продлить добычу бурого угля в Турове до 2044 года, сообщил Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Еврокомиссии.

«Это, безусловно, ставит под угрозу использование Фонда справедливого перехода для поддержки этого региона, где, как мы видим, переход не планируется до 2030 года», – сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Вивиан Лунела, комментируя решение польского правительства.

Отмечается, что Польша, в которой занято более половины рабочей силы угольной промышленности Европы, претендовала на самую большую долю средств Фонда. Фонд призван финансировать переход стран ЕС от ископаемых источников энергии к возобновляемым.  

Согласно Еврокомиссии, процесс лицензирования рудника нарушает как минимум два закона ЕС. Чехия и Германия подали иски в Суд ЕС с требованием закрыть шахту из-за загрязнения окружающей среды. В ближайшие месяцы суд должен решить, нужно ли немедленно закрыть рудник в Турове или нет.

По данным British Petroleum, в 2019 году Польша получила 74,4% электроэнергии с помощью угля.

Как сообщалось, Польша планирует инвестировать порядка $40 млрд в строительство атомных электростанций, чтобы ускорить поэтапный отказ от использования угля. Первый атомный энергоблок предполагается ввести в эксплуатацию в 2033 году.

Теги: #ес #польша #уголь
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