Green Deal

15:03 09.04.2021

Вывод угля из энергомикса Украины должен сопровождаться развитием СНЭ – Витренко

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Вывод угля из энергомикса Украины должен сопровождаться развитием СНЭ – Витренко

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко выступает за скорейший отказ от производства энергии из угля, но считает это возможным при условии развития систем накопления энергии (СНЭ).

"Я серьезно отношусь к выводу угля, надо делать это как можно быстрее. Это поможет украинскому энергосектору стать более устойчивым, а также сделать свой взнос в мировую борьбу с изменениями климата. (…) Но у нас нет систем накопления энергии, которые бы позволили вывести уголь и положиться на ВИЭ-генерацию", – сказал он во время онлайн-мероприятия "Дискуссия с послами: декарбонизация, СОР26, "зеленая" экономика", организованном Dixi Group в пятницу.

При этом Витренко отметил, что время для экомодернизации тепловой генерации Украиной упущено, и наши станции находятся в гораздо худшем состоянии, чем европейские.

В связи с этим, по его мнению, Украине необходимо переориентироваться на применение новых технологий, которые были бы более оправданы и целесообразны с экономической точки зрения, чем модернизация теплоэлектростанций.

"Нам надо выводить уголь, поскольку его использование является источником больших выбросов СО2, но и применять новые технологии, более оправданные экономически", – отметил глава Минэнерго, подчеркнув, что "для этого необходимы новые политические векторы со стороны правительства и большие инвестиции".

Вместе с тем, по его словам, негативным последствием отсутствия СНЭ стало то, что для избежания ограничений энергоснабжения в прошедшем осенне-зимнем периоде Украине пришлось импортировать электроэнергию из Российской Федерации и Беларуси.

"Мы избежали отключения электроэнергии этой зимой, благодаря импорту из России и Беларуси, но мы должны избегать применения таких мер. Но поскольку у нас нет решений по СНЭ, это был реальный способ в тех условиях обеспечить энергоснабжение в полном объеме", – пояснил Витренко.

Учитывая это, глава Минэнерго отметил, что возглавляемое им министерство сосредоточится на развитии СНЭ, зеленого водорода и биоэнергетики, а также повышения энергоэффективности.

Как сообщалось, заместитель министра энергетики Максим Немчинов отметил, что Минэнерго готовит ряд нормативно-правовых актов, позволяющих урегулировать ситуацию с выполнением Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигательных установок (НПСВ), оказавшегося под угрозой срыва, в частности, из-за отсутствия источников финансирования экомодернизации ТЭС. В результате – начиная с 2020 года, многие из них- предстоит закрыть из-за несоответствия эконормам.

По словам Немчинова, последствием выведения энергоблоков из эксплуатации, станет коллапс энергосистемы, что, в частности, приведет к невозможности реализации проекта по интеграции в ENTSO-E.

Директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что Украина через три года будет вынуждена покрывать дефицит электроэнергии за счет ее импорта в случае дальнейшего невыполнения НПСВ на ТЭС.

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала продлить срок выполнения НПСВ до 1 января 2038 года (сейчас 2028-2033 годы) во избежание отключения блоков.

В ЕБА оценили необходимые инвестиции для реализации НПСВ в EUR4,1 млрд, из которых 82% – в 2021-2027 годах, и считают практически невозможной выделение такой суммы владельцами установок.

Вопрос выполнения Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигательных установок (НПСВ) необходимо срочно выносить на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, считает коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов

В Верховной Раде больше года назад нардепом Юрием Камельчуком (фракция "Слуга народа") зарегистрирован законопроект о СНЭ №2582, принятие которого позволит урегулировать работу СНЭ на рынке.

Теги: #снэ #уголь #витренко #энергетика
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