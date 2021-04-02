Green Deal

14:40 02.04.2021

Госэнергоэффективности и профильная ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве по развитию водородной энергетики

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Госэнергоэффективности и профильная ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве по развитию водородной энергетики

Госэнергоэффективности и энергоассоциация "Украинский водородный союз" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития водородной энергетики, сообщило агентство на сайте в пятницу.

Согласно сообщению, стороны договорились совместно работать над определением и снятием законодательных барьеров по внедрению водородных технологий и развивать партнерство в этой сфере со странами Евросоюза, США и другими.

"Украина рассматривается Евросоюзом как один из стратегических партнеров в развитии водородной энергетики. С учетом нашего потенциала мы имеем все шансы интегрироваться в водородные планы Европы и должны создать условия для эффективного функционирования этого рынка", – отметил глава Госэнергоэффективности Константин Гура, слова которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что совместно с Министерством энергетики и Европейской экономической комиссией ООН (UNECE) ведется работа над Стратегией развития водородной энергетики до 2050 года.

По словам президента "Украинского водородного совета" Александра Репкина, уже есть ряд общих инициатив, которые планируются к реализации для развития водородной экономики.

Теги: #водород #энергетика
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