Рада ЄС затвердила 9-й пакет санкцій проти РФ, запроваджує обмеження проти енергетичного та гірничодобувного секторів, заборонила експорт безпілотників

Рада ЄС у п'ятницю затвердила дев'ятий пакет санкцій проти РФ, що передбачає, зокрема, обмеження проти гірничодобувного та енергетичного секторів, а також заборону на експорт товарів космічної промисловості та безпілотників.

"Сьогодні Рада схвалила дев'ятий пакет нових заходів, націлених на посилення заходів щодо Росії", - йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Наголошується, що ЄС "розширить заборону щодо нових інвестицій у російський енергетичний сектор, заборонить нові інвестиції у російський гірничодобувний сектор, за винятком видобутку певних корисних копалин".

Крім цього, санкції передбачають експортний контроль щодо товарів подвійного призначення та технологій, які можуть стосуватися російського оборонного сектора.

Також у ЄС вводять заборону на експорт до Росії товарів космічної промисловості, безпілотників та двигунів до них.