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19:35 02.08.2022

США включили до санкційного списку ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

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США включили до санкційного списку ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

США включили до списку санкцій ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

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Москва. 2 серпня. ІНТЕРФАКС - Санкційний список Мінфіну США поповнився цілою низкою прізвищ великих російських бізнесменів, а також кількома компаніями.

Згідно з повідомленням OFAC, до SDN List у вівторок включені Віктор Рашніков, Дмитро Пумпянський, Андрій Мельниченко, Олександр Пономаренко, Андрій Гур'єв-старший та Андрій Гур'єв-молодший.

Також під американськими санкціями відтепер знаходяться ПАТ "Магнітогорський металургійний комбінат" та низка афілійованих з ним структур, включно з турецьким заводом ММК, ПАТ "ГТЛК" та його дочірніми компаніями (зокрема SPV, яка виступає емітентом євробондів - GTLK Europe Capital DAC), фонд " Сколково".

Загалом до списку санкцій додали 13 фізичних осіб, понад 30 юридичних осіб, а також два судна.

До переліку потрапили, зокрема, колаборанти – т.зв. голова військово-цивільної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо та його заступник Кирило Стремоусов, гауляйтер Маріуполя Костянтин Іващенко.

До списку також включена олімпійська чемпіонка Афін-2004 у художній гімнастиці Аліна Кабаєва. З вересня 2014 року Кабаєва обіймає посаду голови ради директорів холдингу "Національна Медіа Група".

Раніше Кабаєва потрапила до списків санкцій Євросоюзу, Великої Британії та Австралії.

 

 

 

 

Теги: #рф #санкції

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