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16:32 01.03.2022

ЄСПЛ вимагає від Росії зупинити напади на цивільні об'єкти - нардеп

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ЄСПЛ вимагає від Росії зупинити напади на цивільні об'єкти - нардеп

Європейський суд з прав людини виніс рішення з вимогою від Російської Федерації припинити напади на цивільні об'єкти України, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Росії припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Україна звернулася до Європейського суду з прав людини із заявою про впровдаження попередніх заходів, вимагаючи, зокрема, зупинки військового нападу Росії на цивільні об'єкти.

Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/12134

Теги: #рф #єспл
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