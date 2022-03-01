ЄСПЛ вимагає від Росії зупинити напади на цивільні об'єкти - нардеп

Європейський суд з прав людини виніс рішення з вимогою від Російської Федерації припинити напади на цивільні об'єкти України, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Росії припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Україна звернулася до Європейського суду з прав людини із заявою про впровдаження попередніх заходів, вимагаючи, зокрема, зупинки військового нападу Росії на цивільні об'єкти.

Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/12134