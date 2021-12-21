С внедрением системы Nazovni МИД полностью оцифрует политику экономической дипломатии - Кулеба

С внедрением системы Nazovni, благодаря которой украинские компании получат удобный доступ к новым возможностям на зарубежных рынках, Министерство иностранных дел Украины полностью оцифрует политику экономической дипломатии, сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

"Мы пытаемся говорить на языке бизнеса и предлагать им удобные форматы. С внедрением системы Nazovni МИД полностью оцифрует целую политику экономической дипломатии. Это будет первая политика, которая будет подвергнута цифровизации. Будет очень удобно, эффективно, понятно для бизнеса и государства", - сказал Кулеба на конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в Прикарпатье во вторник.

По его словам, таким образом, будет виден конкретный взнос посольств и МИД в целом в продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций.

"Nazovni - это будет удобная открытая онлайн-платформа, предлагающая консультации для каждого бизнеса и личного менеджера, по сути, сотрудника посольства в соответствующей стране. Будем сопровождать украинского экспортера на каждом этапе - от подачи им документов до заключения контракта на поставку той или иной продукции", - отметил министр.

Кулеба указал, что пока такого массового явления, как украинский экспортер, еще не существует.

"Нам надо создать класс украинского экспортера, и система Nazovni позволит нам это сделать, чтобы экспорт стал на самом деле массовым", - рассказал он.

Кулеба пояснил, что система состоит из четырех шагов.

"Представитель бизнеса заходит на один ресурс, оставляет информацию о себе. У него есть кабинет экспортера. Мы оценивает эту информацию, определяем степень его готовности, помогаем (если он сам не знает, куда хочет экспортировать) определить потенциальный рынок, где у него может быть успех, и помогаем ему выбрать соответствующую модель работы", - сказал он, добавив, что после этого для каждого экспортера будет готовиться план действий.

По е словам министра, отныне сайт nazovni.online - это главный инструмент продвижения украинского экспорта за границу через украинские посольства.

Кулеба выразил убеждение, что Nazovni позволит увеличить экспорт, вернуть валюту в Украину.

"Через год мы представим вам первые результаты работы этой системы, но сейчас главное, что мы выходим на качественно новый, до этого беспрецедентный уровень работы с украинским экспортом", - отметил глава МИД.