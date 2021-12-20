Порошенко вернется, но по собственному графику, а не по сценарию новогодних видео Зеленского – "Евросолидарность"

Для оглашения политически мотивированного подозрения пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко действующий глава государства Владимир Зеленский специально выбрал период загранкомандировки лидера оппозиции, когда он в разных столицах мира работает над укреплением международной коалиции в поддержку Украины на фоне агрессивных намерений РФ, говорится в заявлении партии "Евросолидарность".

"Вместо того чтобы укреплять оборону страны, Зеленский усиливает преследование оппозиционной партии, которая становится самой популярной политической силой страны. Это комплекс его собственной президентской неполноценности и типичное нападение политической паранойи, которую у ничтожества Зеленского провоцирует само упоминание о своем успешном предшественнике", - сказано в заявлении на сайте партии.

Так в партии считают, что президент Зеленский "отчаянно ищет любые шоу-бизнес трюки для спасения остатков своей прежней популярности, используя преследование оппозиции и ее лидера как способ отвлечь внимание от своих провалов и предлагая людям очередное шоу "подозрений и арестов".

В заявлении отмечается, что почти три года прокуроры Офиса генерального прокурора, следователи ГБР и СБУ осуществляют "десятки незаконных уголовных производств против пятого президента по многочисленным прямым требованиям Владимира Зеленского".

"Всем уже давно понятно – действия правоохранительных органов не имеют ничего общего с правом. Это политический заказ Зеленского, маниакально одержимого идеей расправы над своим главным оппонентом", - подчеркнули в партии.

Кроме того, в "Евросолидарности" заявили, что Порошенко десятки раз ездил в загранкомандировки и возвращался из них, и так же будет и в этот раз.

"Как бы Зеленский не мечтал избавиться от лидера оппозиции, Петр Порошенко вернется после визитов на Фанар к Вселенскому Патриарху, поездки в Польшу со встречами высокого уровня, после новогодне-рождественских каникул и планируемой после них еще одной заграничной командировки. К сожалению, для Зеленского, Порошенко вернется. Но вернется по своему собственному графику, а не по сценарию новогодних видосиков Зеленского", - подчеркнули в партии.