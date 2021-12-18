Порошенко обсудил с Вселенским патриархом дальнейшее развитие ПЦУ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко во время визита в Турцию провел встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем, в ходе которой обсуждались перспективы дальнейшего развития и поддержки Православной церкви Украины.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в субботу, разговор в первую очередь касался признания ПЦУ другими православными церквями-сестрами.

Кроме того, собеседники отметили важность дальнейшего укрепления и развития ПЦУ как залога объединения украинского общества.

"Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Петра Порошенко и весь украинский народ с рождественскими праздниками. Его Всесвятость передал благословение украинскому народу для того, чтобы в стране было мир и благополучие", - говорится в сообщении.