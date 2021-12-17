События

20:55 17.12.2021

НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по модели ISO

2 мин читать
НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по модели ISO

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании в пятницу приняла окончательное решение относительно сертификации ЧАО "НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по системе ISO.

"После получения положительного вывода Секретариата Энергетического Сообщества относительно возможности окончательной сертификации Укрэнерго, было подготовлено окончательное решение и были учтены все те нюансы, которые были отражены в предыдущем решении", – сообщил на заседании член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.

По его словам, "Укрэнерго" выполнило еще не все пункты, поэтому комиссия предложила в окончательном решении отметить те, обязательства, которые ГЭК необходимо выполнить в определенные сроки для того, чтобы обеспечить полную независимость оператора системы передачи.

"Очень важное решение у нас на кону сегодня – сертификация НЭК "Укрэнерго", нашего системного оператора. Это важный шаг на пути в Европу", - подчеркнул глава регулятора Валерий Тарасюк в момент принятия решения..

В свою очередь, как отметил в Фейсбук вечером в пятницу глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, компания, получив сертификацию, выполнила требование Закона "О рынке электрической энергии" и Директивы ЕС 2008/72/ЕС, которую Украина обязалась имплементировать в свое законодательство, а также одну из основных стратегических целей "Укрэнерго".

"Ведь теперь перед нашей компанией открыт прямой путь к официальному членству в организации ENTSO-E. Это означает, что параллельно с подготовкой к синхронизации украинской энергосистемы с европейской, которая запланирована на 2023 год, мы сможем стать частью европейского объединения лучших ОСП Европы", - отметил Кудрицкий.

Как сообщалось, 25 ноября Секретариат Energy Community дал согласие на окончательную сертификацию системного оператора "Укрэнерго".

"Секретариат Energy Community подтвердил независимость НЭК "Укрэнерго" и предоставил согласие на окончательную сертификацию украинского оператора системы передачи", – прокомментировала тогда член НКРЭКУ Ольга Бабий. Позже она заявила, что регулятор намерен принять решение об окончательной сертификации до конца года.

По словам замминистра энергетики Ярослава Демченкова, это решение подтверждает, что оператор и его акционер - Министерство энергетики - осуществляют свою работу и взаимодействуют согласно требованиям и стандартам ЕС, в частности, Третьего энергопакета.

НКРЭКУ 1 октября приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator) с учетом перехода компании из управления Министерства финансов к Министерству энергетики.

Теги: #укрэнерго #нкрэку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:45 14.12.2021
НКРЭКУ видит нарушение "ГарПоком" лицусловий деятельности в связи с дискриминационным подходом к "ДТЭК ВИЭ"

НКРЭКУ видит нарушение "ГарПоком" лицусловий деятельности в связи с дискриминационным подходом к "ДТЭК ВИЭ"

13:09 10.12.2021
Минэнерго назначило весь состав набсовета "Укрэнерго"

Минэнерго назначило весь состав набсовета "Укрэнерго"

12:04 03.12.2021
НКРЭКУ оштрафовала "Нафтогаз" на 1,156 млн грн за недопуск ее представителей к проверкам компании

НКРЭКУ оштрафовала "Нафтогаз" на 1,156 млн грн за недопуск ее представителей к проверкам компании

13:12 30.11.2021
ВБ рекомендует украинскому энергорегулятору включить в тариф "Укрэнерго" на передачу на 2022г почти 11 млрд грн для расчетов с ВИЭ

ВБ рекомендует украинскому энергорегулятору включить в тариф "Укрэнерго" на передачу на 2022г почти 11 млрд грн для расчетов с ВИЭ

12:41 30.11.2021
Руководство НКРЭКУ в 2020г начислило себе премий на 2,2 млн грн - ГБР

Руководство НКРЭКУ в 2020г начислило себе премий на 2,2 млн грн - ГБР

11:53 29.11.2021
НКРЭКУ примет решение об окончательной сертификации "Укрэнерго" в ближайшие недели

НКРЭКУ примет решение об окончательной сертификации "Укрэнерго" в ближайшие недели

12:25 27.11.2021
Секретариат Энергосообщества согласовал окончательную сертификацию "Укрэнерго"

Секретариат Энергосообщества согласовал окончательную сертификацию "Укрэнерго"

18:43 16.11.2021
"ДТЭК ВИЭ" сообщила на бирже о невыплате "ГарПоком" средств от "зеленых" евробондов и инициировала расследование

"ДТЭК ВИЭ" сообщила на бирже о невыплате "ГарПоком" средств от "зеленых" евробондов и инициировала расследование

15:18 15.11.2021
Средства от еврооблигаций "Укрэнерго" не покрывают все долги ВИЭ-генерации за 2020-2021гг – экс-глава "ГарПока"

Средства от еврооблигаций "Укрэнерго" не покрывают все долги ВИЭ-генерации за 2020-2021гг – экс-глава "ГарПока"

14:49 15.11.2021
Производители "зеленой" э/э уже получили свыше 10 млрд грн от евробондов "Укрэнерго" - глава энергокомитета

Производители "зеленой" э/э уже получили свыше 10 млрд грн от евробондов "Укрэнерго" - глава энергокомитета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР: Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове

В понедельник прокурор в суде по МН17 начнет оглашать обвинительное заключение

Суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля из Донбасса

В Киевской области во время конвоирования подсудимый напал на правоохранителей и сбежал, его поймали спустя несколько часов

В Москве требуют от НАТО отказаться от расширения Альянса и "ведения военной деятельности" на постсоветском пространстве

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский с супругой приняли участие в открытии праздничного городка возле Офиса президента

На заседании координационного энергетического штаба с участием президента обсуждалась ситуация с прохождением отопительного сезона

Огонь охватил почти весь строящийся на "Северной верфи" в Петербурге корвет

Зеленский подписал закон о военных капелланах

СБУ обезвредила ОПГ, участники которой похищали и пытали людей в Ивано-Франковской области

Великобритания третий день подряд обновляет рекорд по приросту случаев COVID-19

Законопроект об окончательном переходе Украины на зимнее время готов к рассмотрению в парламенте - Стефанчук

Новый фильм "Человек-паук" установил рекорд декабря по сборам в первый день в кинотеатрах AMC

Португалия зарегистрировала рекордное с марта суточное число смертей из-за COVID-19

Вопрос Иерусалима должен решаться путем переговоров на основе соответствующих резолюций Совбеза ООН и Генассамблеи – посол Украины в Израиле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА