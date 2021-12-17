НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по модели ISO

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании в пятницу приняла окончательное решение относительно сертификации ЧАО "НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи европейского типа по системе ISO.

"После получения положительного вывода Секретариата Энергетического Сообщества относительно возможности окончательной сертификации Укрэнерго, было подготовлено окончательное решение и были учтены все те нюансы, которые были отражены в предыдущем решении", – сообщил на заседании член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.

По его словам, "Укрэнерго" выполнило еще не все пункты, поэтому комиссия предложила в окончательном решении отметить те, обязательства, которые ГЭК необходимо выполнить в определенные сроки для того, чтобы обеспечить полную независимость оператора системы передачи.

"Очень важное решение у нас на кону сегодня – сертификация НЭК "Укрэнерго", нашего системного оператора. Это важный шаг на пути в Европу", - подчеркнул глава регулятора Валерий Тарасюк в момент принятия решения..

В свою очередь, как отметил в Фейсбук вечером в пятницу глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, компания, получив сертификацию, выполнила требование Закона "О рынке электрической энергии" и Директивы ЕС 2008/72/ЕС, которую Украина обязалась имплементировать в свое законодательство, а также одну из основных стратегических целей "Укрэнерго".

"Ведь теперь перед нашей компанией открыт прямой путь к официальному членству в организации ENTSO-E. Это означает, что параллельно с подготовкой к синхронизации украинской энергосистемы с европейской, которая запланирована на 2023 год, мы сможем стать частью европейского объединения лучших ОСП Европы", - отметил Кудрицкий.

Как сообщалось, 25 ноября Секретариат Energy Community дал согласие на окончательную сертификацию системного оператора "Укрэнерго".

"Секретариат Energy Community подтвердил независимость НЭК "Укрэнерго" и предоставил согласие на окончательную сертификацию украинского оператора системы передачи", – прокомментировала тогда член НКРЭКУ Ольга Бабий. Позже она заявила, что регулятор намерен принять решение об окончательной сертификации до конца года.

По словам замминистра энергетики Ярослава Демченкова, это решение подтверждает, что оператор и его акционер - Министерство энергетики - осуществляют свою работу и взаимодействуют согласно требованиям и стандартам ЕС, в частности, Третьего энергопакета.

НКРЭКУ 1 октября приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator) с учетом перехода компании из управления Министерства финансов к Министерству энергетики.