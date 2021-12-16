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14:06 16.12.2021

Wizz Air запустила рейс Киев - Стокгольм

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Wizz Air запустила рейс Киев - Стокгольм

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air выполнила первый прямой рейс по маршруту Киев (Жуляны) – Стокгольм (Скавста).

Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика в четверг, рейсы по данному маршруту будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и воскресеньям.

"Мы рады сообщить о новом маршруте Wizz Air, который соединит Киев со Стокгольмом-Скавста. Он откроет больше возможностей для путешествий по низким ценам и позволит пассажирам открыть для себя насыщенную историю и культуру этих городов", - цитируется менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк.

В настоящее время рейсы без пересадок по данному маршруту выполняет только Wizz Air.

Теги: #транспорт #wizz_air #рейс #стокгольм
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