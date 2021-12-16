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13:30 16.12.2021

Рада намерена установить уголовную ответственность за проявления антисемитизма

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Рада намерена установить уголовную ответственность за проявления антисемитизма

Верховная Рада в первом чтении 300 голосами поддержала законопроект №5110 о внесении изменений в ст.161 Уголовного кодекса для реализации положений закона "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект закона разработан с целью нормирования положений Уголовного кодекса Украины с законом "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине".

Согласно сравнительной таблице, проявления антисемитизма включено в список умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, которые влекут за собой уголовную ответственность.

Теги: #антисемитизм #законопроект
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